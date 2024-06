Résultat des européennes à Taintrux : l'élection 2024 en direct

En direct

18:29 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Taintrux ? Si on associe le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 2 points à Taintrux. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les intentions de vote offrant plutôt aux lepénistes une progression de près de 10 points en comparaison de l'élection européenne précédente. Assez pour prévoir 45% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les votants de Taintrux penchaient pour Le Pen il y a deux ans Les toutes dernières élections en date, les législatives, avaient donné lieu à un très gros score pour le Rassemblement national à Taintrux. Le parti d'extrême droite avait obtenu une place en tête dans la cité avec 32,23% au premier tour avant un formidable 51,50% au 2e (Taintrux ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 37,78% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,87% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,11%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 56,98%, devant Emmanuel Macron à 43,02%.

12:45 - À Taintrux, Jordan Bardella au sommet en 2019 Le résultat de ce dimanche soir va-t-il répéter l'équilibre de 2019 ? C'est la liste Jordan Bardella qui avait fini première des européennes il y a cinq ans à Taintrux, avec 35,14% des voix devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 17,35% et Yannick Jadot avec 12,07%.

11:45 - Taintrux : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel portrait faire de Taintrux, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 1 477 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 60 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 864 foyers fiscaux. Dans la commune, 27 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 8,44 % ont 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, dont 45,66% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, près de 51,03% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 129,23 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. Chaque vote exprimé ce 9 juin 2024 à Taintrux écrit une nouvelle page de l'histoire européenne.

10:30 - Taintrux : retour sur la participation aux dernières européennes Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux d'abstention qui est souvent trop haut durant de ce type de scrutin. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17h. L'observation des résultats des scrutins européens antérieurs permet de se faire une idée du vote des habitants de cette localité. Lors des européennes de 2019, 54,1% des personnes en âge de voter à Taintrux avaient participé à l'élection, contre une participation de 44,37% il y a 10 ans.

09:30 - C'est l'heure de voter à Taintrux : les européennes débutent Le niveau d'abstention constituera indéniablement l'un des facteurs importants des élections européennes 2024 à Taintrux. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 20,8% dans la commune. L'abstention était de 20,26% au premier tour. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 48,17% au premier tour. Au second tour, 50,61% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. La flambée des prix des matières premières qui alourdit le budget des familles combinée avec les inquiétudes engendrées par le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine sont notamment en mesure de nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Taintrux (88100).