Résultat des européennes à Talmas : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Du côté du RN, les sondages de Bardella regardés de près à Talmas Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la liste Bardella lors des européennes 2024 sera très observé. Alors qu'on annonce dix points gagnés par le RN sur la France entière, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Talmas semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné d'électeurs dans la commune. Le RN y a peut-être déjà atteint son maximum…

15:02 - Les habitants de Talmas penchaient pour Le Pen à la présidentielle Le résultat du scrutin le plus récent apparait comme un élément instructif au moment des européennes. Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient offert un puissant démarrage pour le Rassemblement national à Talmas. Le parti avait obtenu une place en tête dans la commune avec 39,31% au 1er round. Il s'imposait ensuite avec 52,38% au 2e, lui assurant le plus haut niveau du paysage municipal sur l'unique circonscription de la zone. Le RN a même réalisé un score plus fort aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République précédente. Celle-ci avait engrangé 34,55% au 1er tour et 47,91% au 2e dans la cité.

12:45 - À Talmas, Jordan Bardella en première position lors des dernières européennes Le résultat de ce soir va-t-il répéter l'équilibre de 2019 ? Le résultat de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file à l'époque, était au plus haut à Talmas, avec 37,88%, soit 197 voix. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 24,23% et Yannick Jadot à 7,69%.

11:45 - Talmas : démographie, élections et perspectives d'avenir Comment les électeurs de Talmas peuvent-ils influencer le résultat des européennes ? Le pourcentage de chômeurs à 8,25% peut agir sur les attentes des électeurs quant aux mesures européennes sur l'emploi. Avec 46,44% de population active et une densité de population de 55 hab par km², ces données pourraient provoquer plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (11,76%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 503 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,30%) met en lumière des impératifs de soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,76%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Talmas mettent en relief une diversité de qualifications, avec 25,03% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Talmas : la mobilisation des habitants aux européennes Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut analyser les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Il y a cinq ans, pendant les précédentes européennes, sur les 552 inscrits sur les listes électorales à Talmas, 65,33% avaient pris part à l'élection. La participation était de 43,38% en 2014. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Talmas pour les élections européennes À Talmas, l'un des facteurs forts du scrutin européen 2024 sera sans aucun doute le taux d'abstention. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 59,81% au premier tour et seulement 60,05% au deuxième tour. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 844 personnes en âge de voter au sein de la localité, 83,65% s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 84,72% au second tour, ce qui représentait 715 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle représentait 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.