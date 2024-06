Résultat des européennes à Taluyers : l'élection 2024 en direct

11:45 - Élections à Taluyers : l'impact des caractéristiques démographiques

Dans la ville de Taluyers, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des européennes. Avec 33% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 6,89%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des segments clés. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (77,45%) met en relief l'importance des questions concernant le logement et l'urbanisation. Un revenu moyen par foyer fiscal de 38 932 € par an montre le poids des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 1 029 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (12,63%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,53%) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (42,25%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Taluyers, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.