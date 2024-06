Résultat des européennes à Montagny : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Avantage Renaissance à Montagny ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Montagny lors du premier tour de la présidentielle, avec 32,51%, devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 23,93%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 41,8% contre 58,2%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité par la suite, lors des élections des députés, avec 21,93% au premier tour, contre 32,43% pour le binôme La République en Marche. Le second tour restera sur cette partition, qui verra également le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) finir gagnant.

12:45 - Il y a cinq ans, une expérience pleine d'enseignements Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut toujours sembler avisé au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. C'est la liste dirigée par Bardella qui s'était imposée aux européennes il y a cinq ans à Montagny, avec 26,23% des suffrages exprimés devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 25,5% et Yannick Jadot avec 14,08%.

11:45 - Élections européennes à Montagny : un éclairage démographique Dans les rues de Montagny, les élections sont en cours. Dotée de 1 299 logements pour 3 200 habitants, la densité de la ville est de 342 habitants/km². Ses 279 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 960 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 21,29 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 7,89 % ont 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, dont 25,79% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 51,56% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1530,89 euros, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. Pour conclure, Montagny incarne les enjeux et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : quelle situation à Montagny ? Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Pour mémoire, à l'échelle nationale en 2019, l'abstention aux élections européennes représentait 49,88%, en amélioration par rapport à 2014. Comment ont voté les citoyens de cette localité lors des consultations démocratiques antérieures ? Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 42,1% des votants de Montagny, à comparer avec une abstention de 54,15% pour les européennes de 2014.

09:30 - Quelle sera la participation aux européennes à Montagny ? À Montagny, le taux d'abstention sera indiscutablement un facteur clé de ces élections européennes. Pour rappel, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,25% au premier tour et seulement 54,04% au deuxième tour. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 2 218 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 16,1% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 21,24% au deuxième tour. Pour mémoire, au niveau du pays, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c'était presque un record.