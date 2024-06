Résultat des européennes à Tancarville : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Quel résultat pour la liste RN lors des européennes à Tancarville ? Le résultat du Rassemblement national sera très commenté pour ces élections européennes, localement. Si on compare le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 3 points à Tancarville. Mais la marche pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les intentions de vote annonçant plutôt aux candidats RN une explosion de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2022. De quoi s'attendre à près de 50% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient offert un très gros résultat pour le Rassemblement national à Tancarville. Le mouvement nationaliste avait obtenu une place en tête dans la ville avec 33,33% au premier round. Il l'emportait ensuite avec 51,19% au second, lui promettant d'être au sommet du paysage local sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 38,95% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,5% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,45%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 56,62%, devant Emmanuel Macron à 43,38%.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Tancarville Les résultats de ce 9 juin vont-ils s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? A l'époque, à Tancarville, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, avait pris la première place, cumulant 35,32% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 14,78% et Yannick Jadot à 9,65%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Tancarville : ce qu'il faut savoir Comment la population de Tancarville peut-elle peser sur le résultat des élections européennes ? La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la localité, 37% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 21,09% de plus de 60 ans. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (88,18%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 434 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (7,5%) met en évidence des besoins de suivi social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,28%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Tancarville mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 14,79% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Retour sur la participation aux européennes précédentes à Tancarville Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à 12 heures et seulement 43,29% à 17h. Comment votent le plus souvent les citoyens de cette ville ? En 2019, à l'occasion des élections européennes, parmi les 502 inscrits sur les listes électorales à Tancarville, 41,7% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 62,64% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Tancarville pour les européennes L'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 sera immanquablement l'étendue de la participation à Tancarville. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,23% au premier tour et seulement 44,88% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Tancarville ? En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 901 personnes en âge de voter dans la commune, 79,38% avaient participé au vote. Le taux de participation était de 79,8% au premier tour, soit 719 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour.