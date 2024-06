Résultat des européennes à Saint-Nicolas-de-la-Taille : l'élection 2024 en direct

18:27 - Rassemblement national : quel résultat à Saint-Nicolas-de-la-Taille à l'issue des européennes ?

Le nombre de bulletins du Rassemblement national sera l'observation majeure à l'échelle locale pour ces élections des députés européens 2024. À Saint-Nicolas-de-la-Taille, on peut souligner que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 37,04% au terme du rendez-vous européen et Marine Le Pen 37,11% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que prédisent les sondages récents au niveau de la France, avec près de dix points prévus en plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et l'élection de ce mois de juin. Le RN aurait-il atteint son maximum ?