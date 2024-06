17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Tavel

A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat du Rassemblement national lors des européennes 2024 sera très commenté. Les intentions de vote prédisent une liste RN à 30% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points de plus que son score des dernières élections européennes. Virtuellement, cette tendance doit l'amener à 36% à Tavel, soit dix points de plus également que son score de 2019 au niveau local. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le mouvement n'a en fait pris ici que 3 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait tempérer les conclusions les plus tirées par les cheveux.