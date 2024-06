Le score obtenu par la liste RN portée par Jordan Bardella sera l'observation majeure à l'échelle locale pour cette élection. Alors que les sondages annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN à l'échelle du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Pujaut semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de points dans la commune. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Avantage Renaissance à Pujaut ?

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Pujaut lors du premier tour de la présidentielle, avec 27,38%, dépassant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 24,68%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 44,54% contre 55,46%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 25,04% au premier tour, contre 30,09% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au deuxième round, c'est encore un binôme LREM qui glanera le plus de suffrages, avec 56,61% sur l'unique circonscription couvrant Pujaut.