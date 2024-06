Résultat des européennes à Tavers : l'élection 2024 en direct

17:18 - Emmanuel Macron en pôle position en 2022 à Tavers

Tavers avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 19,84%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 35,37% des suffrages. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 34,13% contre 65,87%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 20,97% au premier tour, contre 38,55% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Tavers, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera victorieuse à l'issue du second tour, achevant l'échec du Rassemblement national.