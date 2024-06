Résultat des européennes à Tercé : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Sur quel candidat vont se transférer les supporters de droite à Tercé ? A l'échelle locale, le résultat de Jordan Bardella aux européennes sera très observé. Si on met face à face le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 3 points à Tercé. Mais celle-ci devrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les intentions de vote offrant plutôt aux lepénistes une explosion de près de 10 points par rapport à la dernière élection européenne. Assez pour l'amener à environ 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Hayer à Tercé ? Avec 21,92%, c'est un trop faible résultat qu'avait obtenu Marine Le Pen à Tercé au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. La cheffe du Rassemblement national était surclassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 28,74% et 25,11% des voix. Le second round restera synonyme de défaite, Emmanuel Macron s'imposant avec 64,81% contre 35,19% pour Le Pen. Au premier tour des législatives, Tercé, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Nupes s'imposer avec 34,90%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 22,27%. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale finalement vainqueur localement.

12:45 - 18,18% pour Jordan Bardella il y a cinq ans à Tercé Qui avait gagné les européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait encore une fois comme indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. 18,18% des suffrages s'étaient dirigés vers la liste du RN de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, devant Yannick Jadot à 18,18% et Nathalie Loiseau à 16,63%. Le RN réunissait ainsi pas moins de 82 habitants de Tercé passés par les isoloirs.

11:45 - Élections européennes à Tercé : un éclairage démographique Dans la ville de Tercé, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 47 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 5,84%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (86,32%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 491 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Enfin, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,79%) et le nombre de résidences HLM (1,75% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'éducation à Tercé mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 21,2% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux élections européennes à Tercé Les européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau de l'Hexagone, le pic d'abstention a été constaté pendant le premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 67%. À Tercé, 63,01% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer. L'analyse des résultats des précédentes élections est l'occasion de cerner davantage le vote des électeurs de cette commune. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, le taux d'abstention s'élevait à 44,24% au sein de Tercé. L'abstention était de 56,5% lors des européennes de 2014.

09:30 - L'abstention aux européennes à Tercé L'une des clés de ces élections européennes 2024 sera immanquablement l'ampleur de l'abstention à Tercé. La hausse des prix du quotidien qui alourdit les finances des Français combinée avec les craintes provoquées par la guerre au Moyen-Orient sont en mesure de nuancer l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Tercé. Au deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 21,54% des votants de la commune. L'abstention était de 17,65% au premier tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.