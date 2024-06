Résultat des européennes à Terre-et-Marais : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Quel verdict pour Raphaël Glucksmann à gauche au terme de ces européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était élevé à 4,35% à Terre-et-Marais, contre 27,39% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut aujourd'hui selon les enquêtes d'opinion. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. A l'issue du premier tour des élections du Parlement à Terre-et-Marais, le binôme Nupes avait en effet glané 14,89% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 13% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Tout dépendra évidemment cette fois des points obtenus par la liste LFI de Manon Aubry (4,35% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (8,04% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,96% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Le Rassemblement national à Terre-et-Marais, un favori aux européennes ? Le nombre de votes en faveur de la liste Bardella sera l'observation majeure pour ces élections des députés européens localement, comme dans le reste de la France. Ce sont donc déjà 8 points qui ont été pris par le RN sur place entre sa part de votes des européennes de 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Une avancée notable. Il est donc permis de penser que le RN finisse à près de 39% voire plus à Terre-et-Marais ce 9 juin.

15:02 - Les inscrits de Terre-et-Marais penchaient pour Le Pen à la présidentielle La présidentielle avait offert un beau plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. Elle cumulait déjà 37,19% au 1er round. En 2e et 3e places, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 32,59% et 9,46% des voix. Rebelotte au 2e tour face à Emmanuel Macron avec 52,03% contre 47,97%. Un mois plus tard, l'extrême droite trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, grappillant 23,56% des voix sur place, contre 38,44% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 75,79%.

12:45 - À Terre-et-Marais, Jordan Bardella devant les autres lors des européennes 2019 Regarder en arrière apparait encore une fois comme évident au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? 29,57% des suffrages s'étaient dirigés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen, contre Nathalie Loiseau à 27,39% et François-Xavier Bellamy à 8,26%. Le mouvement nationaliste avait glané ainsi pas moins de 136 habitants de Terre-et-Marais passés par les bureaux de vote.

11:45 - Terre-et-Marais : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Terre-et-Marais révèlent des tendances nettes qui pourraient peser sur le résultat des européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,23% et une densité de population de 58 habitants/km², les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Avec ses 12,26% d'agriculteurs pour 1 304 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,77%) met en lumière des impératifs de soutien social, tandis que le taux de salariés en CDD (9,68%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Terre-et-Marais mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 33,16% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : la situation à Terre-et-Marais L'étude des résultats des dernières élections permet de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Durant les précédentes élections européennes, 496 électeurs de Terre-et-Marais (Manche) avaient pris part au scrutin (soit 51,13%). Le taux de participation était de 44,33% il y a 10 ans. Les européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux élections européennes atteignait 50,1%.

09:30 - C'est l'heure de voter à Terre-et-Marais : les européennes débutent Ce dimanche, lors des élections européennes à Terre-et-Marais, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour le premier tour de la présidentielle, parmi les 1 031 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 75,65% étaient allés voter. Le taux de participation était de 77,24% au deuxième tour, soit 794 personnes. Pour comparer, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 44,28% au premier tour et seulement 41,61% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Terre-et-Marais pour les européennes ? La flambée des prix qui grève les finances des ménages serait par exemple capable d'impacter la stratégie de vote des électeurs de Terre-et-Marais.