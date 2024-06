En direct

19:30 - Quelles sont les options de reports du vote Nupes à Thénouville ? Outre le score du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo ont été annoncés au coude-à-coude ce soir, selon les enquêtes d'opinion. Mais on se rappelle que Glucksmann s'était élevé à 6,82% à Thénouville, contre 22,59% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Thénouville, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 22,08% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même.

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN à Thénouville lors des européennes ? Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera scruté selon le prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. Si en France entière, les intentions de vote prédisent une progression moyenne du Rassemblement national à près de 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des européennes 2019 (ce qui amènerait Bardella à 36% dans la commune), on remarque néanmoins que le mouvement n'a visiblement gagné que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée devrait donc être moins forte localement.

15:02 - Les derniers indicateurs indicateurs à Thénouville Les dernières consultations en date, les élections législatives, avaient donné lieu à un très gros démarrage pour le Rassemblement national à Thénouville. Le parti avait fini en tête dans la commune avec 29,78% au premier round. Il l'emportait ensuite avec 54,70% au 2e, lui garantissant d'être tout en haut du paysage local sur l'unique circonscription du secteur. Il a même enregistré plus de votes aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat quelques mois plus tôt. La leader du parti avait rassemblé 28,64% au 1er tour et 46,78% au deuxième dans la ville.

12:45 - Que retenir des élections européennes à Thénouville il y a cinq ans ? Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler indispensable au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Quel verdict s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Dans le détail, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file, s'était arrogée les européennes il y a cinq ans. Ladite liste avait glané 26,12% des suffrages, soit 111 voix, contre Nathalie Loiseau à 22,59% et François-Xavier Bellamy à 9,18%.

11:45 - Thénouville : élections européennes et dynamiques démographiques La composition démographique et le contexte socio-économique de Thénouville contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. Avec une densité de population de 326 habitants par km² et 47,41% de population active, ces données pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le pourcentage de chômeurs à 7,41% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs quant aux politiques européennes sur l'emploi. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (11,78%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 426 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,50%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,16%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Thénouville mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 22,57% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Thénouville ? Les européennes mobilisant moins que les autres élections, cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le taux d'abstention aux européennes atteignait 49,88%, mieux qu'en 2014. Comment votent le plus souvent les électeurs de cette ville ? Pendant les dernières élections européennes, 42,06% des personnes aptes à voter à Thénouville avaient boudé les urnes, contre une abstention de 53,22% il y a dix ans.

09:30 - C'est le moment de voter à Thénouville pour les élections européennes À Thénouville, le niveau d'abstention sera immanquablement l'un des facteurs décisifs de ce scrutin européen. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 52,14% au premier tour. Au second tour, 51,41% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Thénouville ? En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, 79,73% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 79,37% au deuxième tour, ce qui représentait 654 personnes. En proportion, au niveau national, le taux de participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.