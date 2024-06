En direct

19:24 - Quels sont les scénarios de reports du vote Nupes à Theys ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux législatives ayant éclaté, que feront ses électeurs au cours de ces élections européennes ? La manne s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections des députés à Theys, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 36,08% des votes dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait glané 4,65% à Theys, contre 22,75% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts et enfin du PCF.

17:08 - Quel verdict pour le Rassemblement national à Theys ? Les enquêtes d'opinion dessinent un RN entre 30 et 33% des votes dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que son résultat des élections européennes 2019. Selon une simple addition, cette dynamique devrait l'approcher de 28% à Theys, soit 10 points de plus également que son score de la dernière fois à l'échelle locale. Mais Theys n'est pas la France et on note que le parti n'a gagné ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait tempérer les analyses les plus précipitées.

15:02 - Les inscrits de Theys plutôt pour Macron en 2022 Chez les habitants de Theys, Marine Le Pen n'avait pas vraiment percé lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Avec 19,45%, la représentante du RN était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 27,82% et 23,5% des voix. C'est finalement son rival qui l'emportera avec 64,35% contre 35,65% pour Le Pen au deuxième round dans la localité. Avec 18,39%, le Rassemblement national sera devancé par la suite par les 36,08% du binôme Nupes au premier tour des élections législatives. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Ce ne sera pas mieux au second tour, le mouvement étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant localement.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Nathalie Loiseau à Theys Revenir cinq ans en arrière peut toujours sembler logique au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Theys lors des précédentes élections pour le Parlement européen, avec 22,75% des bulletins. La liste surpassait celle de Yannick Jadot avec 22,55% dans la commune. Jordan Bardella terminait troisième, avec 18,2%.

11:45 - Theys : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la ville de Theys, les électeurs exercent-ils une influence sur les résultats des européennes ? La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques européennes, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la commune, 18,85% des résidents sont des enfants, et 26,01% de 60 ans et plus. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 26,02%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de familles monoparentales (8,13%) met en évidence des besoins d'accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,13%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (42,03%), témoigne d'une population instruite à Theys, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

10:30 - Taux d'abstention lors des européennes à Theys : quelles tendances ? Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2019 au niveau du pays : le pourcentage d'abstention aux européennes représentait 49,9%. Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette localité, il est indispensable d'étudier les résultats des consultations démocratiques passées. Cinq ans auparavant, au moment des précédentes élections européennes, parmi les 1 017 inscrits sur les listes électorales à Theys, 38,81% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 47,59% il y a 10 ans.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Theys : l'abstention en question À Theys, l'abstention constituera à n'en pas douter l'une des clés de ce scrutin européen 2024. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 représentait 58,27% au premier tour. Au deuxième tour, 56,32% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Theys ? Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 84,66% au niveau de la ville. Le taux de participation était de 80,6% au second tour, soit 1 429 personnes. Au niveau national, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle atteignait 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.