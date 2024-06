Résultat des européennes à Goncelin : l'élection 2024 en direct

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Goncelin lors du premier tour de la présidentielle, avec 27,57%, dépassant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 23,71%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 39,89% contre 60,11%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des législatives, avec 21,89% au premier tour, contre 30,84% pour le binôme Ensemble !. Au second round, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui glanera le plus de voix, avec 53,03% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

11:45 - Goncelin : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

La démographie et le contexte socio-économique de Goncelin contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec un pourcentage de 35% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 7,43%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. Le taux de familles détenant au moins une voiture (83,87%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 966 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (12,3%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,72%) font ressortir les défis sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Goncelin mettent en relief une diversité de qualifications, avec 20,65% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.