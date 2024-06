Résultat des européennes aux Adrets : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Qui de Glucksmann ou Hayer va doubler l'autre lors des européennes aux Adrets ? La gauche unie aux législatives ayant éclaté, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs pour ces élections européennes ? Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 aux Adrets, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 46,44% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait obtenu 8,4% aux Adrets, contre 19,33% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes aux Adrets Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN à l'échelle de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Les Adrets semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de points dans la localité. Confirmation à venir ce 9 juin ?

15:02 - Les habitants des Adrets plutôt favorables à Macron il y a deux ans La commune des Adrets avait voté pour Marine Le Pen à 11,16% lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient dépassé la candidate de l'extrême droite avec respectivement 31,33% et 27,04% des votes. C'est finalement son rival qui remportera l'adhésion des électeurs avec 74,26% contre 25,74% pour Le Pen au second tour sur place. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 11,46%, alors que les candidats Nupes obtiendront 46,44% des voix. Pas d'amélioration au second tour, le mouvement restant totalement à l'écart localement.

12:45 - 28,57% pour Yannick Jadot lors des dernières élections européennes aux Adrets Les résultats de ce soir vont-ils s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? C'est Yannick Jadot qui l'emportait aux Adrets lors des dernières élections des eurodéputés, avec 28,57% des bulletins. La liste surpassait celle de Nathalie Loiseau avec 19,33% dans la localité. Jordan Bardella finissait troisième, avec 14,71%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections aux Adrets Comment la population des Adrets peut-elle affecter le résultat des européennes ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,42% et une densité de population de 62 habitants par km², les enjeux liés au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le taux élevé de cadres, atteignant 30,0%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre de familles monoparentales (19,35%) met en évidence des impératifs d'accompagnement social, et le taux de salariés en CDD (15,78%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 72,19%, comme aux Adrets, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

10:30 - Taux de participation aux élections européennes aux Adrets : ce qu'il faut savoir Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle de l'Hexagone, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33%. Aux Adrets, 59,47% des électeurs avaient voté. L'étude des résultats des élections précédentes est l'occasion de cerner davantage le vote des électeurs de cette commune. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, 62,09% des inscrits sur les listes électorales des Adrets avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 48,11% il y a 10 ans.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes aux Adrets ? Le niveau d'abstention sera à n'en pas douter un facteur essentiel de ces élections européennes aux Adrets. Il y a deux ans, pour le premier tour de la présidentielle, sur les 854 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 16,63% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 21,87% au second tour. Pour rappel, au niveau de la France, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au second tour. Les habitants des petites communes votent souvent plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il évoluer pour les européennes ?