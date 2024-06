Résultat des européennes à Thézan-lès-Béziers : l'élection 2024 en direct

11:45 - Thézan-lès-Béziers : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes

Dans la ville de Thézan-lès-Béziers, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 30% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 14,35%. De plus, le taux de ménages propriétaires (70,61%) met en avant l'importance des thématiques d'habitat et d'urbanisation. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (77,04%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 1 062 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (16,43%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,04%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Thézan-lès-Béziers mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 30,26% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.