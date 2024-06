Résultat des européennes à Puimisson : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Un duel Renaissance-Parti socialiste aussi à Puimisson pour ces élections européennes 2024 ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, avait obtenu 4,71% à Puimisson, contre 13,49% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce dimanche soir selon les enquêtes d'opinion. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Puimisson, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 19,43% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Tout dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine. Quant à la liste Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à Puimisson, entre les 13,49% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 18,45% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 19,87% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat pour la liste RN de Jordan Bardella à Puimisson lors des européennes ? Le résultat obtenu par le RN sera un enjeu clé pour cette élection européenne 2024 localement. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points supplémentaires pour le RN à l'échelle de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Puimisson semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas progressé dans la ville. Le RN y a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Les enseignements des élections de 2022 Les toutes dernières élections en date, les législatives, avaient donné un très bon score pour le Rassemblement national à Puimisson. Le parti s'était hissé en tête dans la localité avec 31,88% au premier round avant un formidable 62,41% au deuxième, lui garantissant d'être tout en haut du paysage local sur l'unique circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 35,78% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 18,45% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,64%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 64,1%, devant Emmanuel Macron à 35,9%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en tête lors des dernières élections européennes Qui avait gagné les européennes précédentes ? Regarder en arrière apparait encore comme logique au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. Il y a cinq ans, à Puimisson, la liste du RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait remporté l'élection, récoltant 38,97% des votes devant Nathalie Loiseau à 13,49% et François-Xavier Bellamy à 11,35%.

11:45 - Élections à Puimisson : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la ville de Puimisson, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des européennes. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans le bourg, 29% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 9,2% sont des personnes âgées. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (22,51%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 469 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (10,95%) met en évidence des impératifs d'accompagnement social, tandis que le taux de salariés en CDD (6,58%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Puimisson mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 25,36% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Taux de participation aux européennes à Puimisson : quelles tendances ? Près de la moitié des Français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? Sur tout le territoire français, le premier tour des élections régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus bas jamais enregistré avec 33,28%. À Puimisson, 55,6% des électeurs avaient voté. Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette localité lors des précédents scrutins européens ? Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes européennes, 502 personnes en âge de voter à Puimisson s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 63,54%), à comparer avec une participation de 57,58% il y a dix ans.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Puimisson Le taux d'abstention sera l'un des facteurs clés des élections européennes 2024 à Puimisson. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 867 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 84,89% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 83,39% au second tour, c'est-à-dire 723 personnes. En comparaison, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 54,16% au premier tour. Au second tour, 54,04% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Les habitants des communes de petite taille votent la plupart du temps plus que dans les grandes, cette situation peut-elle évoluer pour les européennes ?