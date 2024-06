Résultat des européennes à Thusy : l'élection 2024 en direct

En direct

17:22 - Les électeurs de Thusy penchaient pour Macron en 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Thusy lors du premier tour de la présidentielle, avec 30,6%, devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 22,69%. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 46,24% contre 53,76%. Le RN ne convainquait pas plus à Thusy quelques jours plus tard, lors des élections du Parlement, avec 19,75% au premier tour, contre 35,31% pour le binôme La République en Marche. Il ne fera pas mieux au second tour, voyant encore le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) remporter le scrutin.

12:45 - Quel verdict pour les élections européennes à Thusy il y a cinq ans ? Les résultats de ce 9 juin vont-ils répéter le verdict de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Thusy lors des élections européennes précédentes, avec 24,76% des suffrages. La liste devançait celle de Jordan Bardella avec 19,1% dans la ville. Yannick Jadot terminait troisième, avec 16,27%.

11:45 - Thusy : quand les données démographiques façonnent les urnes Les données démographiques et socio-économiques de Thusy mettent en évidence des tendances claires susceptibles d'influer sur le résultat des élections européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,12% pourrait avoir un effet sur les espérances des habitants quant aux mesures européennes sur le travail. Avec une densité de population de 100 hab par km² et 50,77% de population active, ces données pourraient engendrer plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (86,46%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 416 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (8,75%) met en lumière des besoins d'accompagnement social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,09%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Thusy mettent en relief une diversité de qualifications, avec 21,79% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Thusy : quel était le niveau d'abstention aux précédentes élections européennes ? Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : la participation aux européennes atteignait 50,12%, en amélioration par rapport à 2014. Au cours des dernières années, les 1 176 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 55,5% des personnes en capacité de participer à une élection à Thusy avaient pris part au scrutin. La participation était de 45,17% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à Thusy À Thusy, le taux d'abstention constituera l'un des critères principaux du scrutin européen. Le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine est en mesure d'avoir des conséquences sur les décisions que prendront les habitants de Thusy (74150). Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 852 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 82,28% s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 80,07% au second tour, ce qui représentait 683 personnes. En comparaison, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 49% au premier tour et seulement 47,7% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Thusy ?