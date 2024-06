En direct

19:15 - Qui vont adopter les supporters de la Nupes à Tourrettes-sur-Loup ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les dernières élections en date, les législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. A l'occasion du premier round des législatives, la candidature Nupes avait obtenu 17,13% des votes dans la commune. Une performance à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 4,06% à Tourrettes-sur-Loup, contre 27,92% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat à Tourrettes-sur-Loup pour la liste RN de Jordan Bardella ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera déterminant pour cette élection 2024, au niveau local, comme dans le reste du pays. Si on associe le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 2 points à Tourrettes-sur-Loup. Mais la marche pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les intentions de vote donnant plutôt au mouvement une progression de près de 10 points par rapport à la dernière élection européenne. De quoi prédire plus de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Déjà des tendances à retenir C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Tourrettes-sur-Loup lors du premier tour de la présidentielle, avec 31,04%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 21,79%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 41,59% contre 58,41%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 13,62% au premier tour, contre 33,09% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Tourrettes-sur-Loup, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera désignée lors du second tour, achevant la mise à l'écart de l'ancien FN.

12:45 - Nathalie Loiseau sur la première marche lors des dernières élections européennes à Tourrettes-sur-Loup Le résultat de ce soir va-t-il confirmer l'équilibre de 2019 ? La liste Bardella ne finissait que deuxième lors des européennes il y a cinq ans. La liste de Nathalie Loiseau s'arrogeait la première place avec 27,92%, contre 19,47% pour le RN.

11:45 - Analyse démographique et économique des élections européennes à Tourrettes-sur-Loup La structure démographique et socio-économique de Tourrettes-sur-Loup détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi les résultats des européennes. La répartition démographique peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la ville, 15,65% des résidents sont des enfants, et 10,8% sont des personnes âgées. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (63,65%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 1 639 votants. Enfin, la présence d'une population étrangère de 7,68% et d'une population immigrée de 9,77% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Un pourcentage de résidences secondaires de 28,25%, comme à Tourrettes-sur-Loup, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

10:30 - Participation aux européennes à Tourrettes-sur-Loup : facteurs et implications Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des rendez-vous électoraux passés ? Pendant les élections européennes 2019, parmi les 1 875 personnes en âge de voter à Tourrettes-sur-Loup, 55,74% s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 50,26% lors du scrutin européen de 2014. Près d'un électeur français sur deux n'a pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle du pays : le taux de participation aux européennes s'élevait à 50,1%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux européennes à Tourrettes-sur-Loup ? L'un des facteurs clés de ce scrutin européen sera le niveau de participation à Tourrettes-sur-Loup. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 atteignait 49,47% au premier tour. Au deuxième tour, 45,79% des votants se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Tourrettes-sur-Loup ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 3 310 personnes en âge de voter au sein de la commune, 78,94% étaient allées voter. Le taux de participation était de 78,58% au deuxième tour, c'est-à-dire 2 601 personnes. Pour mémoire, au niveau du pays, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.