19:10 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à la Colle-sur-Loup à la loupe à gauche Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, avait glané 4,84% à la Colle-sur-Loup, contre 25,8% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux cette fois selon les études sondagières. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à la Colle-sur-Loup, le binôme Nupes avait en effet obtenu 16,07% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même.

17:08 - Le Rassemblement national à la Colle-sur-Loup, un favori aux européennes ? Le nombre d'électeurs séduits par la liste du RN menée par Jordan Bardella va être le déterminant au niveau local pour ces élections des députés européens. À la Colle-sur-Loup, on note que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 23,38% lors du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 23,05% au premier tour de la présidentielle. Cette situation tranche avec ce que laissent imaginer les sondages récents à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre les dernières européennes et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Renaissance à la Colle-sur-Loup ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à la Colle-sur-Loup lors du premier tour de la présidentielle, avec 28,46%, arrivant devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 23,05%. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 46,01% contre 53,99%. Le RN ratait aussi la première marche à la Colle-sur-Loup quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 16,29% au premier tour, contre 35,33% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Il n'y arrivera pas plus au second tour, laissant également le binôme LREM l'emporter.

12:45 - Nathalie Loiseau en tête lors des élections européennes 2019 à la Colle-sur-Loup Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Quel résulat était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? Lors des élections des députés européens à l'époque, la liste RN avait enregistré 23,38% des voix et n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui terminait en première place avec 25,8%.

11:45 - La Colle-sur-Loup : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux A mi-chemin des européennes, La Colle-sur-Loup regorge de diversité et d'activités. Avec ses 25,19% de cadres supérieurs pour 8 084 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité économique. La variété socio-économique s'observe dans ses 1 151 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 995 foyers fiscaux. Dans la ville, 30 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 28,63 % de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités des directives européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La présence de 343 résidents étrangers, soit 4,26% de la population, participe à son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,89%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 3079,29 euros/mois. Pour finir, La Colle-sur-Loup incarne les défis et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Elections européennes à la Colle-sur-Loup : retour sur la participation électorale Est-ce que les Français seront plus nombreux à participer aux européennes cette année, à l'instar du rebond constaté en 2019 ? A l'échelle du pays tout entier, les régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais constatée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À la Colle-sur-Loup, 67,62% des électeurs avaient voté. Au fil des dernières élections, les 8 230 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. En 2019, pendant les européennes, sur les 3 357 personnes en âge de voter à la Colle-sur-Loup, 50,58% avaient participé au vote. Le taux de participation était de 47,86% en 2014.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à la Colle-sur-Loup L'une des clés des élections européennes sera incontestablement l'ampleur de la participation à la Colle-sur-Loup. Il y a deux ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 23,42% des électeurs de l'agglomération. Le taux d'abstention était de 23,86% au deuxième tour. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,93% au premier tour et seulement 53,4% au deuxième tour. La perte de pouvoir d'achat serait de nature à pousser les habitants de la Colle-sur-Loup à s'intéresser plus fortement de l'élection.