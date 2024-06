Résultat des européennes à Tours-sur-Marne : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - À Tours-sur-Marne, quels reports de voix à gauche ce soir ? Alors que la Nupes avait accumulé les votants lors des dernières élections en date, les législatives, elle a disparu aujourd'hui, rendant très flou le vote de gauche ce dimanche. Le jour du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait attiré 18,42% des bulletins dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait obtenu 3,45% à Tours-sur-Marne, contre 17,46% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des résultats de Manon Aubry (3,66% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (8,62% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2,37% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Tours-sur-Marne Le nombre de bulletins du RN sera scruté à la loupe pour ces élections, au niveau local, comme au niveau national. A noter : Tours-sur-Marne compte parmi les quelques communes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 33,41% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 32,73% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les inscrits de Tours-sur-Marne plutôt favorables à Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient donné un puissant résultat pour le RN à Tours-sur-Marne. Ce dernier s'était placé en tête dans la localité avec 37,56% au 1er round. Il s'imposait ensuite avec 57,14% au 2e. Le Parti passait devant les impétrants estampillés La République en Marche (25,84%) et Nouvelle union populaire écologique et sociale (18,42%) au premier tour puis encore Ensemble ! (42,86%) au second (Tours-sur-Marne ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même enregistré un meilleur chiffre aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République précédente. Elle avait engrangé 32,73% au premier tour et 53,24% au second dans la commune.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Tours-sur-Marne Le résultat de ce 9 juin au soir sera-t-il le même que le verdict de 2019 ? Le résultat de la liste RN, déjà dirigée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Tours-sur-Marne, avec 33,41%. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 17,46% et François-Xavier Bellamy à 11,21%.

11:45 - Les données démographiques de Tours-sur-Marne révèlent les tendances électorales Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Tours-sur-Marne montrent des tendances claires susceptibles d'impacter les résultats des élections européennes. Le taux de chômage à 7,69% peut agir sur les espérances des électeurs en matière de directives européennes sur l'emploi. Avec 49,25% de population active et une densité de population de 58 hab/km², ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus forte. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (15,19%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 423 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,80%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, et le pourcentage de salariés en CDD (10,57%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Tours-sur-Marne mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 28,91% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

10:30 - Tours-sur-Marne : étude du pourcentage d'abstention aux précédentes européennes Assisterons-nous à une hausse de l'abstention des citoyens français aux européennes, similaire au record établi à 59% en 2009 ? Au niveau national, le pic d'abstention a été observé lors du premier tour des régionales 2021, s'élevant à 67%. À Tours-sur-Marne, 78,15% des électeurs n'avaient pas participé. Au fil des consultations politiques précédentes, les 1 395 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Durant les précédentes élections européennes, sur les 490 personnes en âge de voter à Tours-sur-Marne, 51,1% étaient restées chez elles, contre un taux d'abstention de 61,36% lors du scrutin de 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Tours-sur-Marne pour les européennes À Tours-sur-Marne, l'un des facteurs déterminants du scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter le niveau de participation. Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 74,22% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux de participation était de 76,31% au deuxième tour, c'est-à-dire 760 personnes. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 représentait 42,64% au premier tour. Au deuxième tour, 44,35% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Tours-sur-Marne ? La guerre aux portes de l'Europe est notamment en mesure d'inciter les électeurs de Tours-sur-Marne (51150) à s'intéresser plus fortement du scrutin.