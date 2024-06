Les élections les plus proches, les législatives, avaient donné lieu à un joli démarrage pour le Rassemblement national à la Celle. Le mouvement nationaliste avait obtenu une place en tête dans la cité avec 38,64% au 1er round. Il gagnait ensuite avec 59,12% au second sur la circonscription du secteur. Il a même enregistré un poucentage plus fort aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines plus tôt. Elle avait rassemblé 37,19% au premier tour et 64,46% au deuxième dans la ville.

11:45 - La Celle : quand les données démographiques façonnent les urnes

Dans les rues de la Celle, le scrutin est en cours. Avec ses 1 592 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. Ses 129 entreprises démontrent une économie prospère. Dans la ville, 17,77 % des résidents sont des enfants, et 10,61 % de 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, dont 27,27% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, près de 45,37% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 332,11 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. En résumé, La Celle incarne les enjeux et les objectifs de l'Europe contemporaine.