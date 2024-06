Résultat des européennes à Tourville-la-Rivière : l'élection 2024 en direct

11:45 - Le poids démographique et économique de Tourville-la-Rivière aux européennes

Dans la commune de Tourville-la-Rivière, les habitants auront-ils un impact sur les résultats des élections européennes ? La répartition par âge peut agir sur les orientations des mesures européennes en matière d'instruction et de santé. Dans la commune, 20,45% des résidents sont des enfants, et 22,76% de plus de 60 ans. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (89,39%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 947 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (14,11%) et le nombre de résidences HLM (25,38% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Tourville-la-Rivière mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,55% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.