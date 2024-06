En direct

19:09 - Que vont décider les électeurs de la gauche à Oissel ? Outre le résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sont donnés à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui représentait la macronie il y a cinq ans aux européennes, s'était arrogée 13,26% à Oissel, contre 5,22% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui a été dissoute malgré son excellent résultat lors des législatives, en 2022. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Oissel, le binôme Nupes avait en effet réuni 48,73% des votes dans la commune. Une percée à mettre en perspective avec les 39% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Oissel, entre les 13,26% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 19,89% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 14,02% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Qui vont choisir les supporters de la droite à Oissel ? Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera scruté à la loupe au niveau local pour ces élections européennes 2024. A noter : Oissel fait partie des rares communes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 27,49% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 26,72% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prévoient les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de 10 points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants d'Oissel penchaient pour Le Pen il y a deux ans Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 26,72% contre 29,82% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 47,26% contre 52,74%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 21,9% au premier tour, contre 48,73% pour le binôme Nupes. Il n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, qui verra encore le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale finir gagnant.

12:45 - Il y a cinq ans, des européennes très instructives Le résultat de ce 9 juin va-t-il répéter le choix des électeurs de 2019 ? A l'époque, à Oissel, la liste du RN, qui avait déjà à sa tête un certain Jordan Bardella, avait pris la première place, cumulant 27,49% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 13,26% et Ian Brossat à 11,58%.

11:45 - Démographie et politique à Oissel, un lien étroit Au cœur de la campagne électorale européenne, Oissel se présente comme une ville dynamique et active. Avec ses 12 367 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique se reflète dans ses 466 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 6 435 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (73,89 %) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Avec 778 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 9,59%, Oissel est un exemple de son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 840 euros/an, la commune affiche un taux de chômage de 16,73%, synonyme d'une situation économique instable. À Oissel, où la jeunesse représente 40% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

10:30 - Leçons à tirer de l'abstention aux européennes à Oissel Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50,12%. Au cours des dernières années, les 12 450 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes européennes, 52,33% des personnes en capacité de participer à une élection à Oissel s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 39,83% il y a 10 ans.

09:30 - L'abstention aux élections européennes à Oissel Ce dimanche, lors des élections européennes à Oissel, qu'en sera-t-il de la participation ? A l'occasion du premier tour de la présidentielle, 72,5% des personnes aptes à voter dans la ville avaient participé à l'élection. La participation était de 69,25% au second tour, soit 5 107 personnes. Pour rappel, à l'échelle de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. La guerre entre la Russie et l'Ukraine ainsi que ses retombées en matière économique et énergétique sont par exemple en mesure de ramener les électeurs d'Oissel (76350) dans les bureaux de vote.