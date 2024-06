Résultat des européennes aux Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Quel score pour la liste RN aux Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen lors des européennes ? Enseignement clé pour ce dimanche : Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen compte parmi les rares villes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 23,62% lors du vote européen et Marine Le Pen 22,32% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de dix points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Emmanuel Macron en tête lors de la présidentielle aux Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête aux Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen lors du premier tour de la présidentielle, avec 36,79%, devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 22,32%. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 34,09% contre 65,91%. Le RN n'a pas plus convaincu aux Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 19,75% au premier tour, contre 32,85% pour le binôme La République en Marche. Il ne fera pas mieux au second tour, qui verra encore le binôme Ensemble ! Remporter le scrutin.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des européennes Le résultat de ce soir va-t-il confirmer le verdict de 2019 ? Le podium des dernières européennes aux Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 25,69% des bulletins, devançant la liste de Jordan Bardella avec 23,62% et Yannick Jadot avec 11,9%.

11:45 - L'avenir européen se décide aussi aux Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen Devant le bureau de vote des Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec ses 24,26% de cadres supérieurs pour 1 230 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité économique. La variété socio-économique s'observe dans ses 77 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 612 foyers fiscaux. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (6,05 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 45,1% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Au sein de cette diversité sociale, 44,2% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 172,46 euros, pèse sur une ville qui ambitionne plus de prospérité. Pour conclure, Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen incarne les défis et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des élections européennes aux Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen Comment votent généralement les électeurs de cette commune ? Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, le taux d'abstention atteignait 38,2% au niveau des Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen. L'abstention était de 47,76% il y a 10 ans. Près d'un Français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections européennes représentait 50%.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections européennes aux Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen ? Aux Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen, l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter l'ampleur de l'abstention. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses conséquences sur les tarifs des matières premières seraient notamment en mesure de faire augmenter le taux de participation aux Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen (76520). En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, parmi les 992 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 86,09% avaient participé à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 87,2% au deuxième tour, soit 865 personnes. Pour rappel, à l'échelle du pays, la participation à la présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.