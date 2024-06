En direct

19:26 - À Tracy-le-Mont, quels peuvent être les reports du score Nupes ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait obtenu 2,37% à Tracy-le-Mont, contre 17,72% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux aujourd'hui selon les études sondagières, à tel point qu'il arriverait très proche de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui a déjà éclaté. Au cours du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Tracy-le-Mont, le binôme Nupes avait en effet accumulé 23,83% des votes dans la localité. Une somme à compléter avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,46% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,17% pour Yannick Jadot, 2,48% pour Fabien Roussel et 1,08% pour Anne Hidalgo). Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire.

17:08 - Pour le Rassemblement national, les enquêtes d'opinion de Jordan Bardella font saliver à Tracy-le-Mont Le score obtenu par la liste de Jordan Bardella sera un point d'observation clé au niveau local pour ces élections des députés européens. À Tracy-le-Mont, on peut souligner que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 35,92% au terme du précédent vote européen et Marine Le Pen 34,7% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce que laissent entrevoir les sondages en 2024 à l'échelle de la France, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin de juin. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Vent favorable au RN à Tracy-le-Mont ? Marine Le Pen s'est illustrée à Tracy-le-Mont pendant la dernière élection présidentielle il y a deux ans avec un score de 34,7% des voix au premier tour. Au deuxième tour du scrutin, c'est encore la figure du parti d'extrême droite qui avait le plus convaincu avec 56,59%, devant Emmanuel Macron à 43,41%. Un mois plus tard, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, grattant 24,67% des suffrages sur place, contre 29,50% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 58,03%.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections européennes très instructives Qui s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble encore une fois pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Dans le détail, 227 électeurs de Tracy-le-Mont avaient été séduits par le parti lepéniste il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella avait glané 35,92% des votes devant Nathalie Loiseau à 17,72% et Yannick Jadot à 12,34%.

11:45 - Tracy-le-Mont : démographie et socio-économie impactent les européennes Quelle influence la population de Tracy-le-Mont exerce-t-elle sur le résultat des élections européennes ? La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans la ville, 17,44% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 26,28% ont 60 ans et plus. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (15,76%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 608 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,59%) et le nombre de résidences HLM (0,28% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Les données sur l'éducation à Tracy-le-Mont mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,29% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : la situation à Tracy-le-Mont Au cours des dernières années, les 1 754 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, le pourcentage de participation représentait 54,74% au niveau de Tracy-le-Mont (Oise). La participation était de 45,35% lors des européennes de 2014. Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Sur le plan national, le record de la participation la plus faible enregistrée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Tracy-le-Mont, 69,65% des électeurs avaient participé.

09:30 - Participation à Tracy-le-Mont : que retenir des précédentes élections ? À Tracy-le-Mont, l'un des facteurs déterminants du scrutin européen 2024 sera le niveau de participation. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 257 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 74,22% étaient allés voter. La participation était de 75,1% au premier tour, ce qui représentait 944 personnes. En proportion, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 48,29% au premier tour et seulement 41,62% au second tour. Les populations des petites communes se déplacent habituellement plus que dans les grandes, la tendance peut-elle évoluer pour les européennes ?