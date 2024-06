En direct

19:34 - Quel score pour Raphaël Glucksmann à gauche à l'issue de ces européennes 2024 ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, s'était arrogé 3,43% à Tracy-le-Val, contre 14,13% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut aujourd'hui selon les enquêtes des instituts de sondage menées lors de la campagne. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute. La réserve de voix semble importante. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Tracy-le-Val, le binôme Nupes avait en effet accumulé 17,51% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN lors des européennes à Tracy-le-Val ? Si dans tout le pays, les sondages prévoient une évolution moyenne du RN à près de 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son score des dernières européennes (ce qui amènerait théoriquement Bardella à près de 50% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que ce dernier n'a visiblement enregistré que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée devrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Les enseignements de 2022 Les toutes dernières élections en date, les législatives, avaient donné un puissant score pour le RN à Tracy-le-Val. Le parti d'extrême droite était arrivé en tête dans la localité avec 35,71% au 1er tour avant un formidable 60,36% au deuxième, le portant tout en haut à l'échelon local (Tracy-le-Val ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 38,64% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,96% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,85%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 57,99%, devant Emmanuel Macron à 42,01%.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Tracy-le-Val Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Le score de la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file à l'époque, était au plus haut à Tracy-le-Val, avec 37,04%. L'extrême droite doublait Nathalie Loiseau à 14,13% et Yannick Jadot à 12,63%.

11:45 - Tracy-le-Val : démographie et socio-économie impactent les européennes Dans les rues de Tracy-le-Val, les élections sont en cours. Avec ses 1 053 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 29 entreprises, Tracy-le-Val permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (91,42 %) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 34,81% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 42,12% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 399,14 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Tracy-le-Val manifeste la vigueur et les valeurs d'une Europe en mutation.

10:30 - Taux de participation aux dernières élections européennes à Tracy-le-Val : quelles tendances ? Les élections européennes mobilisant généralement moins que les autres élections, qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux élections européennes atteignait 50%. Comment votent traditionnellement les citoyens de cette commune ? Cinq années plus tôt, au moment des précédentes européennes, parmi les 487 personnes en âge de voter à Tracy-le-Val, 57,03% avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 44,33% en 2014.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux européennes à Tracy-le-Val ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Tracy-le-Val ? La guerre aux portes de l'Europe serait de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Tracy-le-Val . Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 83,35% des électeurs habilités dans la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 83,08% au deuxième tour, c'est-à-dire 663 personnes. En proportion, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 54,98% au premier tour. Au second tour, 54,16% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Tracy-le-Val ?