En direct

19:13 - Les votes de la Nupes très suivis En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, s'était élevé à 12,57% à Trèbes, contre 16,15% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer aujourd'hui selon les enquêtes sondagières établies lors de la campagne, à tel point qu'il pourrait arriver très proche de la liste Renaissance de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Trèbes, le binôme Nupes avait en effet accumulé 23,22% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est risqué.

17:08 - À Trèbes, un Rassemblement national favori ? Alors que les sondages annoncent dix points gagnés par le RN au niveau de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Trèbes semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de terrain dans la ville. Le RN y aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les inscrits de Trèbes penchaient pour Le Pen en 2022 Revenir sur l'élection la plus récente fait sens au moment d'une autre élection. Même si le procédé ne garantit rien…Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient abouti à un puissant résultat pour le Rassemblement national à Trèbes. Ce dernier s'était hissé en tête dans la commune avec 40,45% au premier round avant un formidable 54,89% au deuxième (Trèbes n'ayant qu'une circonscription). Il a même enregistré un meilleur score aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle précédente. Celle-ci avait accumulé 33,31% au premier tour et 53,72% au deuxième dans la commune.

12:45 - Quel verdict pour les européennes à Trèbes il y a cinq ans ? Les résultats de ce dimanche soir vont-ils confirmer le verdict de 2019 ? Il y a cinq ans, à Trèbes, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, avait battu les autres listes, glanant 39,03% des voix devant Nathalie Loiseau à 16,15% et Raphaël Glucksmann à 12,57%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Trèbes Dans la ville de Trèbes, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des élections européennes. Avec 35,74% de population active et une densité de population de 341 habitants/km², ces chiffres pourraient susciter plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de chômeurs à 19,33% peut agir sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les mesures européennes sur l'emploi. Un salaire moyen mensuel net de 1904,36 euros par mois peut être symptomatique d'une pression financière sur les foyers. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 7,52% et d'une population immigrée de 11,60% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Trèbes mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,92% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Trèbes ? Assisterons-nous à une augmentation de la participation des électeurs français aux élections européennes, similaire au rebond observé en 2019 ? A l'échelle de l'Hexagone, le record de la participation la plus faible enregistrée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Trèbes, 59,03% des votants avaient voté. Afin de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette agglomération, il faut analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes européennes, parmi les 2 177 personnes en âge de voter à Trèbes, 56,18% avaient pris part au scrutin. La participation était de 46,89% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Trèbes À Trèbes, l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen sera incontestablement la participation. La guerre aux portes de l'Europe et ses répercussions sur l'économie mondiale seraient notamment capables de renforcer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Trèbes. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 24,98% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 25,41% au second tour. En proportion, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 47,58% au premier tour. Au second tour, 44,92% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote.