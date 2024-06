En direct

19:08 - À Trélazé, le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 à la loupe Alors que la Nupes avait marqué les dernières élections en date, les législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche aujourd'hui. Au cours du premier tour des élections des députés à Trélazé, le binôme Nupes avait en effet obtenu 36,99% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait obtenu 9,29% à Trélazé, contre 20,68% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry (6,58% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (18,95% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (4,36% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Que vont décider les électeurs de Trélazé ? Si à l'échelle nationale, les sondages d'opinion prévoient une évolution moyenne du RN à environ 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui propulserait virtuellement Bardella à 26% dans la commune), on note néanmoins que le mouvement n'a visiblement grappillé que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique pourrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Trélazé Marine Le Pen n'aurait pas été qualifiée au second tour en tenant compte des seuls résultats dans les bureaux de vote de la commune au 1er tour de la présidentielle 2022, ne s'élevant qu'à 18,4% contre 28,84% pour Emmanuel Macron et 27,57% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement le président sortant qui s'imposera avec 67,66% contre 32,34% pour Le Pen au deuxième round dans la localité. Avec 13,65%, le Rassemblement national sera distancé ensuite par les 36,99% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des élections législatives. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Trélazé choisira d'ailleurs un binôme Nupes au second tour, vainqueur localement avec 54,60%.

12:45 - 20,68% pour Nathalie Loiseau lors des européennes 2019 à Trélazé Le résultat de ce soir va-t-il concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Le trio de tête des précédentes européennes à Trélazé était composé de la liste de Jordan Bardella avec 16,69% des voix, troisième, devançée par la liste de Yannick Jadot avec 18,95% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 20,68%, couronnée dans la localité.

11:45 - Les données démographiques de Trélazé révèlent les tendances électorales A la mi-journée des européennes, Trélazé fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 15 358 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 897 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans l'agglomération, 20,89 % des résidents sont des enfants, et 7,18 % de plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. La présence de 801 résidents étrangers, soit 5,32% de la population, participe à son multiculturalisme. Au sein de cette diversité sociale, près de 38,8% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1416,63 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Trélazé, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir partagé et florissant.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à Trélazé Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette agglomération, il faut étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Cinq années plus tôt, lors des précédentes européennes, 52,52% des personnes aptes à participer à une élection à Trélazé avaient pris part au scrutin. La participation était de 40,33% il y a 10 ans. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à 12 heures et déjà 43,29% à 17h.

09:30 - C'est l'heure de voter à Trélazé : les européennes débutent L'une des clés du scrutin européen 2024 sera incontestablement l'ampleur de la participation à Trélazé. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,64% au premier tour et seulement 53,13% au second tour. En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, 25,31% des électeurs inscrits dans l'agglomération avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 22,74% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, plus qu'en 2017.