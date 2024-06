Résultat des européennes à Trévenans : l'élection 2024 en direct

En direct

18:29 - Jusqu'où ira le RN à Trévenans lors des européennes ? Indicateur clé pour ce dimanche : Trévenans fait partie des quelques villes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 30,07% lors du vote européen et Marine Le Pen 30,17% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Résultat favorable au Rassemblement à Trévenans ? Elections les plus proches, les législatives avaient donné un puissant score pour le RN à Trévenans. Le parti frontiste avait fini en tête dans la commune avec 30,36% au 1er round avant un formidable 62,85% au deuxième, lui assurant la meilleure place à l'échelle municipale. Le Parti avait dépassé les impétrants Nupes avec 20,76% et Union des Démocrates et des Indépendants (18,30%) au premier tour et encore Nupes avec 37,15% au second sur l'unique circonscription du secteur. Il a même obtenu un meilleur chiffre aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de la présidentielle quelques mois plus tôt. La leader du mouvement avait rassemblé 30,17% au 1er tour et 57,02% au second dans la cité. Elle avait cette fois surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant chacun 21,33% et 18,21% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (42,98%) au deuxième.

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Trévenans Le résultat de ce dimanche soir sera-t-il comparable avec l'équilibre de 2019 ? 30,07% des voix s'étaient tournées vers le Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, devant Nathalie Loiseau à 20,05% et Yannick Jadot à 10,02%. Le mouvement d'extrême droite rassemblait ainsi 132 votants de Trévenans.

11:45 - Comprendre l'électorat de Trévenans : un regard sur la démographie locale La composition démographique et la situation socio-économique de Trévenans contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. Le pourcentage de chômeurs à 9,52% peut agir sur les espoirs des électeurs quant aux politiques européennes sur l'emploi. Avec 48,82% de population active et une densité de population de 202 habitants/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de familles détenant au moins une voiture (85,33%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 472 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,40%) et le nombre de résidences HLM (3,88% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Trévenans mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,9% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Trévenans : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage d'abstention qui est toujours trop haut lors de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% à midi et seulement 43,29% à 17 heures. Au fil des dernières années, les 1 316 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. En 2019, au moment des européennes, 472 électeurs de Trévenans (Territoire de Belfort) s'étaient rendus aux urnes (soit 50,97%), à comparer avec un taux de participation de 45,91% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Trévenans Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des élections européennes à Trévenans ? Les habitants des communes de grandes tailles se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, cette situation peut-elle évoluer pour les européennes ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de la présidentielle, parmi les 955 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 18,01% étaient restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 21,13% au deuxième tour. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 50,78% au premier tour. Au second tour, 53,08% des électeurs ne se sont pas déplacés.