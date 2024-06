En direct

19:25 - Quel candidat vont retenir les électeurs de la gauche à Bourogne ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait obtenu 2,97% à Bourogne, contre 15,29% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut cette fois selon les enquêtes sondagières. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui a été dissoute. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés à Bourogne, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 15,99% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Bourogne, entre les 15,29% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 23,42% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 20,47% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à Bourogne à l'issue des européennes ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera scruté à la loupe à l'échelle locale pour cette européenne 2024. Alors que les sondages annoncent une dizaine de points de plus pour le RN au niveau de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Bourogne semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas progressé dans la commune. Le RN y aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Avantage RN à Bourogne ? Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient offert un puissant résultat pour le Rassemblement national à Bourogne. Ce dernier était arrivé en tête dans la cité avec 28,78% au premier round, mais sera battu en revanche au second par le binôme Les Républicains sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 34,81% au premier tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,42% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,54%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 59,25%, devant Emmanuel Macron à 40,75%.

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Bourogne Regarder en arrière semble encore avisé au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? C'est la liste Jordan Bardella qui avait fini première des élections européennes à l'époque à Bourogne, avec 39,07% des suffrages devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 15,29% et Yannick Jadot avec 8,49%.

11:45 - Élections européennes à Bourogne : impact de la démographie et de l'économie locale Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Bourogne comme dans toute la France. Avec ses 1 792 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 70 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 978 foyers fiscaux. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (86,26 %) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 28,63% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 42,98% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 375,43 €, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. À Bourogne, où les moins de 30 ans représentent 43% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir collectif et florissant.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Bourogne ? Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% le midi et déjà 43% à 17h. Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il est nécessaire d'étudier les résultats des précédents scrutins européens. Cinq années plus tôt, durant les précédentes européennes, sur les 498 personnes en âge de voter à Bourogne, 45,94% étaient allées voter. Le taux de participation était de 39,6% il y a 10 ans.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Bourogne : l'abstention en question À Bourogne, l'une des grandes inconnues du scrutin européen sera incontestablement la participation. La hausse des prix du quotidien qui plombe le budget des ménages pourrait ramener les électeurs de Bourogne (90140) vers les urnes. Il y a deux ans, au second tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 110 personnes en âge de voter dans la commune, 26,47% étaient restées chez elles, contre un taux d'abstention de 27,12% au premier tour. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au second tour, c'était presque un record.