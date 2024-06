En direct

19:17 - Les votes de la gauche unie en question Alors que la Nupes a marqué les esprits lors des législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, rendant très flou le vote de gauche ce dimanche. A l'occasion du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 22,24% des votes dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait obtenu 6,17% à Quincieux, contre 20,09% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la commune : les 20,09% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 27,23% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 28,81% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Sur quel candidat vont converger les voix de droite à Quincieux ? Si on associe le score de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 1 point à Quincieux. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les instituts annonçant plutôt au mouvement une progression de près de 10 points en comparaison de la dernière élection européenne. Assez pour s'attendre à près de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Tendance favorable au Rassemblement à Quincieux ? La ville de Quincieux s'était clairement tournée vers Marine Le Pen au terme de l'élection suprême de 2022. La patronne du Rassemblement national écrasait le match avec 27,66% au premier round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,52% contre 53,48%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, grattant 25,97% des suffrages sur place, contre 28,81% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 60,51%.

12:45 - Jordan Bardella devant les autres lors des dernières élections européennes à Quincieux Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Quel verdict s'était imposé lors des européennes en 2019 ? A l'époque, à Quincieux, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, s'était imposée, cumulant 26,74% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 20,09% et Yannick Jadot à 14,4%. Ce sont alors 338 habitants qui s'étaient tournés vers elle dans la localité.

11:45 - Les enjeux locaux de Quincieux : tour d'horizon démographique Dans les rues de Quincieux, le scrutin est en cours. Avec ses 3 549 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 298 entreprises, Quincieux permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 21,82 % des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 6,05 % ont plus de 75 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les 123 résidents étrangers favorisent cette variété culturelle. Au sein de cette diversité sociale, 48,24% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 876,34 euros, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. À Quincieux, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir collectif et florissant.

10:30 - Quincieux : quel était le niveau d'abstention aux européennes ? Près de la moitié des électeurs français n'ont pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux élections européennes atteignait 50%. L'étude des résultats des derniers rendez-vous électoraux permet de comprendre le vote des électeurs de cette ville. Cinq ans auparavant, au moment des précédentes élections européennes, parmi les 1 303 inscrits sur les listes électorales à Quincieux, 55,64% étaient allés voter. La participation était de 42,72% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Quincieux : quel sera le taux d'abstention ? Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Quincieux, qu'en sera-t-il de la participation ? La baisse du pouvoir d'achat et ses conséquences sur la vie des ménages pourraient ramener les habitants de Quincieux vers les urnes. Au premier tour de la présidentielle, parmi les 2 570 personnes en âge de voter au sein de la ville, 83,00% s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 80,74% au second tour, soit 2 075 personnes. En comparaison, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 52,8% au premier tour et seulement 47,05% au deuxième tour.