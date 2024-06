En direct

19:34 - Quel verdict pour Raphaël Glucksmann à gauche au terme de ces élections européennes ? Après le résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sembleraient au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'intentions de vote menées lors de la campagne. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LaRem lors des dernières européennes, s'était élevée à 10,68% à Tricot, contre 4,7% pour la liste de gauche alors. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives à Tricot, le binôme Nupes avait en effet glané 14,42% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,95% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,52% pour Yannick Jadot, 2,07% pour Fabien Roussel et 0,69% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Tout dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par la liste LFI de Manon Aubry (5,13% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (5,56% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (0,85% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - À Tricot, une liste Bardella favorite ? On remarque que Tricot fait partie des rares localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 48,72% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 47,38% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Résultat favorable au RN à Tricot ? La présidentielle s'était clairement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans à Tricot. Elle prenait la tête avec 47,38% au 1er round contre 18,51% pour Emmanuel Macron et 13,95% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Au deuxième tour, face à Emmanuel Macron, elle finissait aussi première avec 66,52% contre 33,48%. Un mois plus tard, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, récoltant 32,33% des suffrages sur place, contre 36,28% pour le binôme Les Républicains. Il revenait en revanche en force au second tour, avec 50,81%, contre 49,19% pour le binôme Les Républicains.

12:45 - À Tricot, Jordan Bardella en première position lors des élections européennes 2019 Les résultats de ce dimanche soir vont-ils concorder avec l'équilibre de 2019 ? Dans le détail, 228 électeurs de Tricot avaient été séduits par le parti lepéniste à l'époque, aux européennes. La liste de Jordan Bardella avait enregistré ainsi 48,72% des votes devant Nathalie Loiseau à 10,68% et François-Xavier Bellamy à 7,05%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Tricot : un regard sur la démographie locale Quel portrait faire de Tricot, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec une population de 1 365 habitants répartis dans 633 logements, cette localité présente une densité de 126 hab par km². Ses 61 entreprises démontrent une économie favorable. Dans la localité, 17,82 % des résidents sont des enfants, et 7,89 % de plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 23,33% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 44,92% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 173,36 euros, accable une ville qui vise un avenir prospère. À Tricot, les problématiques locales, tels que l'emploi, l'instruction et l'immigration, se mêlent aux défis européens.

10:30 - Tricot : étude du pourcentage de participation aux précédentes élections européennes L'étude des précédents scrutins européens permet de comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, le taux d'abstention représentait 53,4% dans la commune de Tricot. Le taux d'abstention était de 59,41% il y a 10 ans. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? Sur tout le territoire français, le plus haut taux d'abstention a été constaté lors du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Tricot, 72,93% des habitants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Abstention à Tricot : quelles perspectives pour les élections européennes ? La participation constituera sans aucun doute l'une des clés des européennes à Tricot. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 57,88% au premier tour et seulement 61,7% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Tricot cette année ? En avril 2022, lors du second tour de la dernière présidentielle, 29,55% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient boudé les urnes, contre une abstention de 29,00% au premier tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.