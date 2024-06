Résultat des européennes à Us : l'élection 2024 en direct

En direct

18:29 - Quel verdict pour les candidats de Bardella à Us ? On note que Us fait partie des rares localités où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 28,75% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 23,87% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Hayer à Us ? Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Us avec 23,87% contre 27,07% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 42,94% contre 57,06%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Us quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 24,7% au premier tour, contre 27,69% pour le binôme LREM. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme La République en Marche qui glanera le plus de suffrages, avec 59,27% sur la seule circonscription recouvrant Us.

12:45 - À Us, Jordan Bardella au sommet il y a cinq ans Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait de nouveau comme évident au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. Dans le détail, la liste du Rassemblement national, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella, l'avait emporté aux élections européennes il y a cinq ans. Ladite liste glanait 28,75% des suffrages, soit 163 voix, face à Yannick Jadot à 18,17% et Nathalie Loiseau à 15,52%.

11:45 - Us aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux À Us, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent jouer un rôle lors des élections européennes. Avec un pourcentage de 34% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 8,49%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi représentent des segments démographiques cruciaux. En outre, le taux de familles propriétaires (82,08%) met en exergue le poids des questions liées à l'habitat et à l'urbanisation. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (14,44%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 514 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,12%) met en lumière des impératifs d'accompagnement social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,03%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Us mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 28,57% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Etude de la participation lors des dernières européennes à Us Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle du pays : le taux de participation aux élections européennes représentait 50,12%, en amélioration par rapport à 2014. L'étude des précédents scrutins européens est l'occasion de cerner davantage le vote des électeurs de cette localité. En 2019, au moment des européennes, 60,5% des personnes habilitées à voter à Us s'étaient rendues dans l'isoloir, contre une participation de 54,55% lors des européennes de 2014.

09:30 - Election à Us : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'abstention constituera immanquablement l'une des clés de ces européennes à Us. Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 21,15% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 19,1% au premier tour. Pour mémoire, au niveau national, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. La guerre entre Israël et la Palestine pourrait de faire augmenter le pourcentage de participation à Us (95450).