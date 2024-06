Résultat des européennes à Ableiges : l'élection 2024 en direct

Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient donné un excellent score pour le RN à Ableiges. Le parti frontiste était arrivé en tête dans la localité avec 27,38% au premier round, mais sera battu en revanche au second par le ticket LREM sur la circonscription de la zone. Il a même récolté un poucentage plus fort aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat précédente, puisqu'elle avait accumulé 25,94% au 1er tour et 43,35% au 2e dans la cité.

11:45 - Comprendre l'électorat d'Ableiges : un regard sur la démographie locale

Comment la population d'Ableiges peut-elle affecter les résultats des élections européennes ? Le pourcentage de chômeurs à 7,33% pourrait avoir un effet sur les attentes des électeurs en matière de politiques européennes sur l'emploi. Avec 48,79% de population active et une densité de population de 141 hab/km², ces données pourraient présager une implication électorale plus importante. Le taux élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 28,57%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (8,96%) et le nombre de résidences HLM (0,71% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'instruction à Ableiges mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 18,68% des résidents titulaires du seul bac. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.