Résultat des européennes à Vigny : l'élection 2024 en direct

En direct

18:29 - Le Rassemblement national à Vigny, un favori aux européennes ? Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera scruté au prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. On note que Vigny compte parmi les rares communes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 20,2% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 18,07% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de dix points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Renaissance à Vigny ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Vigny lors du premier tour de la présidentielle, avec 30,44%, arrivant devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 18,07%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 37,54% contre 62,46%. Le RN n'a pas plus convaincu à Vigny un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 18,06% au premier tour, contre 25,33% pour le binôme Ensemble !. Il n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, voyant encore le binôme Ensemble ! Finir gagnant.

12:45 - 22,16% pour Nathalie Loiseau en 2019 à Vigny Revenir cinq ans en arrière apparait aussi comme évident au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Le RN n'avait pas réussi à convaincre à l'époque, Jordan Bardella terminant à la deuxième place à 20,2% aux élections européennes. La liste de Nathalie Loiseau s'arrogeait la première position avec 22,16%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Vigny : ce qu'il faut savoir Devant le bureau de vote de Vigny, les citoyens se regroupent pour choisir leurs eurodéputés. Avec ses 25,38% de cadres pour 1 115 habitants, ce village possède une certaine vitalité économique. Ses 156 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 338 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (13,45 %) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 25,0% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 37,57% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 614,47 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Vigny, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Vigny ? Au cours des dernières années, les 1 136 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. A l'occasion des précédentes élections européennes, parmi les 527 personnes en âge de voter à Vigny, 43,15% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 48,87% il y a dix ans. Ce scrutin européen verra-t-il une augmentation de l'abstention comme en 2009 où un record avait été constaté avec 59,4% ? Au niveau de l'Hexagone, le plus haut taux d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Vigny, 67,22% des votants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Participation à Vigny : les leçons des précédentes élections À Vigny, l'un des facteurs décisifs du scrutin européen 2024 sera indéniablement le taux d'abstention. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 48,37% au premier tour. Au second tour, 49,05% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 19,1% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 24,21% au deuxième tour. Pour rappel, au niveau national, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.