En direct

19:15 - Sur quel candidat vont converger les électeurs de la Nupes à Vagney ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, avait obtenu 4,45% à Vagney, contre 22,67% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux cette fois selon les enquêtes d'opinion. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu malgré sa poussée lors des dernières élections législatives, en 2022. La manne apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement à Vagney, le binôme Nupes avait en effet enregistré 18,15% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - À Vagney, un Rassemblement national favori ? Si on se penche sur la progression du RN attendue par les instituts de sondages à l'échelle nationale pour les élections de juin, soit dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du candidat RN devrait se situer pas loin des 30% à Vagney. Une estimation qui paraît logique compte tenu des points déjà grattés par les lepénistes sur place depuis 2019 jusqu'au premier tour de Le Pen en 2022 et qui correspond en effet à 4 points de parts de voix.

15:02 - Situation favorable à Renaissance à Vagney ? Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 27,45% contre 28,99% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,03% contre 52,97%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 16,67% au premier tour, contre 50,13% pour le binôme Divers droite. Sur la commune de Vagney, c'est finalement une majorité Divers droite qui sera victorieuse au moment du second tour, confirmant la défaite du parti lepéniste.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella devant les autres lors des élections européennes Les résultats de ce dimanche vont-ils confirmer le verdict de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 390 électeurs de Vagney s'étaient tournés vers la liste du RN il y a cinq ans, aux européennes. La liste de Jordan Bardella avait convaincu ainsi 23,77% des votes devant Nathalie Loiseau à 22,67% et Yannick Jadot à 13,1%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Vagney Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Vagney comme dans toute la France. Avec ses 3 878 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 248 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 350 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (76,19 %) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les électeurs, dont 45,71% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, 32,45% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 547,92 euros, accable une ville qui ambitionne un avenir prospère. À Vagney, les spécificités locales se joignent aux défis européens.

10:30 - Taux de participation aux dernières européennes à Vagney : quels enseignements ? Au fil des précédents scrutins européens, les 3 984 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, durant les précédentes européennes, le taux de participation représentait 56,92% des votants de Vagney (Vosges), à comparer avec une participation de 47,98% il y a dix ans. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle représentait 19% à midi et déjà 43% à 17h.

09:30 - Quelle sera la participation aux européennes à Vagney ? Le niveau de participation constituera immanquablement un facteur important du scrutin européen à Vagney. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 2 965 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 21,36% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 21,01% au premier tour. En comparaison, au niveau de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017. La baisse du pouvoir d'achat et son impact sur la vie des Français sont par exemple capables de renforcer l'importance de l'élection aux yeux des habitants de Vagney.