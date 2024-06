En direct

19:23 - Les votes de la Nupes font envie Alors que la Nouvelle union populaire et sociale s'était imposée comme une force politique majeure lors des dernières élections en date, les législatives, elle a disparu aujourd'hui, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. Lors du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait cumulé 17,13% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 6,3% à Saint-Amé, contre 22,61% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Rassemblement national : quel score à Saint-Amé à l'issue des européennes ? Si on met face à face le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 3 points à Saint-Amé. Mais la marche pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts annonçant plutôt au mouvement une explosion de près de 10 points par rapport à l'élection européenne précédente. De quoi l'amener à 37% dans la ville cette fois ?

15:02 - Marine Le Pen en première position à Saint-Amé lors de la dernière présidentielle La commune de Saint-Amé avait offert un incontestable avantage à Marine Le Pen lors de l'élection à la présidence de la République il y a deux ans. La patronne du parti frontiste l'emportait avec 30,08% au premier round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,72% contre 51,28%. Lors de l'échéance suivante, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 16,55% des voix sur place, contre 49,42% pour le binôme Divers droite. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (77,00%).

12:45 - Quel était le résultat des européennes à Saint-Amé en 2019 ? Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble de nouveau sensé au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. Le score de la liste Rassemblement national, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Saint-Amé, à 27%, soit 240 voix. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 22,61% et Yannick Jadot à 9,79%.

11:45 - Saint-Amé : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Saint-Amé comme dans toute la France. Avec une population de 2 151 habitants répartis dans 1 073 logements, cette commune présente une densité de 270 hab/km². L'existence de 146 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la commune, 30 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 26,84 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 44,48% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2053,09 €/mois, la commune aspire à un avenir prospère. Saint-Amé incarne la vivacité et l'authenticité d'une Europe en transition.

10:30 - Saint-Amé : la mobilisation des citoyens aux européennes Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? À travers tout le pays, le record de la participation la plus basse enregistrée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33%. À Saint-Amé, 65,04% des votants avaient voté. L'observation des résultats des précédents scrutins européens permet de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune. En 2019, pendant les élections européennes, le taux de participation s'élevait à 57,03% au sein de Saint-Amé (Vosges), contre une participation de 47,58% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Taux de participation aux élections : focus sur Saint-Amé L'un des critères importants de ces élections européennes sera immanquablement le taux d'abstention à Saint-Amé. A l'occasion du premier tour de la présidentielle, 81,2% des personnes aptes à voter dans la commune s'étaient rendues dans l'isoloir, contre un taux de participation de 81,93% au second tour, soit 1 347 personnes. En proportion, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 52,51% au premier tour et seulement 48,25% au deuxième tour. L'inflation est par exemple en mesure de faire augmenter la participation à Saint-Amé (88120).