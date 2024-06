17:08 - Sur quel candidat vont se diriger les électeurs de droite au Syndicat ?

Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera très observé pour cette élection du Parlement européen 2024, au niveau local, comme dans le reste de la France. Les sondages d'intentions de vote prévoient une liste RN entre 30 et 33% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points de plus que sa marque de 2019. Virtuellement, cette tendance devrait l'amener à 38% au Syndicat, soit 10 points de plus également que son score de l'époque à l'échelle locale. Mais Le Syndicat n'est pas la France et on note que le RN n'a gagné ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi revoir les ambitions frontistes.