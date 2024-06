En direct

19:24 - Que vont trancher les supporters de la gauche à Vailly-sur-Aisne ? Outre le score du RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo arriveraient dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les études sondagières. Mais on se rappelle que Glucksmann avait obtenu 2,75% à Vailly-sur-Aisne, contre 16,1% pour la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. Lors du premier tour des élections des députés à Vailly-sur-Aisne, le binôme Nupes avait en effet glané 13,56% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (9,89% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,04% pour Yannick Jadot, 2,85% pour Fabien Roussel et 1,62% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Que vont choisir les électeurs de Vailly-sur-Aisne ? On note que Vailly-sur-Aisne fait partie des quelques villes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 45,94% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 45,06% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Avantage RN à Vailly-sur-Aisne ? Les dernières consultations en date, les élections législatives 2022, avaient donné un très bon démarrage pour le RN à Vailly-sur-Aisne. Le mouvement nationaliste avait terminé en tête dans la cité avec 40,09% au premier round. Il gagnait ensuite avec 70,15% au second sur l'unique circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 45,06% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,48% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 9,89%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 63,33%, devant Emmanuel Macron à 36,67%.

12:45 - Quel était le résultat des européennes à Vailly-sur-Aisne il y a cinq ans ? Les résultats de ce soir vont-ils répéter le verdict de 2019 ? Il y a cinq ans, à Vailly-sur-Aisne, la liste du RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait une longueur d'avance, avec 45,94% des voix face à Nathalie Loiseau à 16,1% et Yannick Jadot à 8,77%.

11:45 - L'avenir européen se décide aussi à Vailly-sur-Aisne Quelle influence la population de Vailly-sur-Aisne exerce-t-elle sur les résultats des européennes ? Avec une densité de population de 201 hab/km² et 42,41% de population active, ces chiffres pourraient provoquer plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage de chômeurs à 15,5% peut agir sur les espoirs des habitants en matière de mesures européennes sur l'emploi. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (73,46%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 707 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (16,92%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (3,47%) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Vailly-sur-Aisne mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,13% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Abstention aux dernières européennes à Vailly-sur-Aisne : facteurs et implications Pour comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette localité, il faut étudier les résultats des élections précédentes. Il y a 5 ans, lors des précédentes européennes, parmi les 799 personnes en âge de voter à Vailly-sur-Aisne, 43,65% avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 55,01% pour les européennes de 2014. Près de la moitié des électeurs français n'ont pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à midi et déjà 43% à 17h.

09:30 - Participation à Vailly-sur-Aisne : quelles perspectives pour les élections européennes ? À Vailly-sur-Aisne, le niveau d'abstention sera indiscutablement un facteur important du scrutin européen. Le conflit entre la Palestine et Israël serait par exemple capable de pousser les habitants de Vailly-sur-Aisne à s'intéresser plus fortement de l'élection. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 25,19% dans la ville. L'abstention était de 24,36% au second tour. En proportion, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 51,24% au premier tour. Au second tour, 55,79% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Vailly-sur-Aisne ?