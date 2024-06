Alors qu'on annonce 10 points gagnés par le RN sur la France entière, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Chelles semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas avancé dans les bureaux de vote locaux. Une exception à confirmer.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Chelles

La composition démographique et la situation socio-économique de Chelles façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections européennes. Dans l'agglomération, 21,68% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 19,54% ont 60 ans et plus. La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2570,9 euros par mois montre l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 13 661 votants. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 19,86% et d'une population étrangère de 15,59% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Chelles mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 28,71% des habitants sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la commune.