En direct

19:10 - À Val de Briey, que vont décider les électeurs de la Nupes ? Une autre question qui entoure ces européennes 2024 est celle du poids de la gauche après la dispersion de la Nouvelle union populaire et sociale. Le jour du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait glané 25,13% des suffrages dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait obtenu 5,68% à Val de Briey, contre 17,79% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat à Val de Briey pour la liste Rassemblement national ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera très observé à l'échelle locale pour cette élection des députés européens. Si dans l'Hexagone, les sondeurs calculent une progression du Rassemblement national à près de 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des européennes 2019 (ce qui propulserait Bardella à environ 40% dans la commune), il faut noter néanmoins que le parti n'a pour l'instant pris que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La tendance pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les votants de Val de Briey plutôt favorables à Marine Le Pen il y a deux ans Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient donné lieu à un bon résultat pour le RN à Val de Briey. Ce dernier avait obtenu une place en tête dans la cité avec 25,65% au premier tour, mais sera battu en revanche au second par le ticket Nupes (Val de Briey n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 30,4% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,54% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 22,33%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 52,87%, devant Emmanuel Macron à 47,13%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en tête lors des européennes Quel verdict était tombé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière semble toujours indispensable au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. Si on rentre dans le détail, la liste RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, s'était arrogée les élections du Parlement européen il y a cinq ans. Le bulletin enregistrait 29,62% des suffrages, soit 761 voix dans la ville, devant Nathalie Loiseau à 17,79% et Manon Aubry à 11,09%.

11:45 - Dynamique électorale à Val de Briey : une analyse socio-démographique En pleine campagne électorale européenne, Val de Briey se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 7 996 habitants, cette commune est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 502 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (26,88 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Val de Briey forme une communauté diversifiée, avec ses 269 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 12,02%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 27 513 euros/an. En conclusion, Val de Briey incarne les enjeux et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Val de Briey : quel était le pourcentage de participation aux élections européennes ? Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? Sur le plan national, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais constatée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Val de Briey, 78,13% des votants avaient participé. Comment votent traditionnellement les habitants de cette commune ? Lors des dernières européennes, parmi les 2 660 inscrits sur les listes électorales à Val de Briey, 43,86% étaient allés voter. La participation était de 35,05% il y a dix ans.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Val de Briey L'une des grandes inconnues de ce scrutin européen sera indiscutablement l'étendue de l'abstention à Val de Briey. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 6 206 personnes en âge de voter au sein de la ville, 68,06% s'étaient rendues dans l'isoloir, contre une participation de 68,69% au premier tour, soit 4 263 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, moins qu'en 2017. La baisse du pouvoir d'achat pourrait potentiellement avoir des conséquences sur la stratégie de vote des électeurs de Val de Briey.