Résultat des européennes à Moutiers : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Que vont décider les électeurs de la gauche à Moutiers ? L'union des partis de gauche aux législatives ayant éclaté, que choisiront ses électeurs pour ces élections européennes ? Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Moutiers, le binôme Nupes avait en effet enregistré 39,56% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait glané 5,35% à Moutiers, contre 10,7% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer à Moutiers : 10,7% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 19,28% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 14% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Jusqu'où ira le Rassemblement national lors des européennes à Moutiers ? Le résultat des européennes à l'échelle locale sera analysé avec le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. La liste Bardella devrait atteindre 40% à Moutiers si la tendance annoncée par les instituts de sondages sur la France entière s'applique localement. Le jeune candidat est en effet crédité d'environ un tiers des voix dans le pays, soit dix points de plus qu'en 2019. Une somme à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? L'addition est accrobatique, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du RN dans la zone. Rien qu'entre les dernières européennes et la présidentielle qui a suivi (premier tour), le RN a en effet déjà gagné 5 points.

15:02 - Les votants de Moutiers plutôt favorables à Le Pen à la présidentielle La communauté des électeurs de Moutiers avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au terme de l'élection présidentielle de 2022. La leader de l'ancien FN terminait avec 36,59% au premier tour. Rebelotte au second tour devant Macron avec 59,6%. Lors de l'échéance suivante, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, grattant 29,33% des votes sur place, contre 39,56% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (54,00%).

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Moutiers Quel résulat s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière apparait encore une fois comme logique au moment du scrutin d'aujourd'hui. Si on rentre dans le détail, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, était arrivée en tête des élections du Parlement européen il y a cinq ans. L'extrême droite avait convaincu 31,92% des voix, devant Manon Aubry à 18,82% et Nathalie Loiseau à 10,7%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Moutiers Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Moutiers comme partout ailleurs. Dotée de 824 logements pour 1 579 habitants, la densité de la ville est de 230 hab/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 59 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 961 foyers fiscaux. Dans la commune, 28 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 32,53 % de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures européennes en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, dont 33,71% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, 40,34% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 623,70 euros, accable une commune qui vise un avenir prospère. En résumé, à Moutiers, les préoccupations locales se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Moutiers : analyse du pourcentage de participation aux européennes Comment votent habituellement les citoyens de cette ville ? En 2019, à l'occasion des élections européennes, le taux de participation représentait 44,55% des inscrits sur les listes électorales de Moutiers, contre une participation de 31,52% pour les européennes de 2014. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Sur le plan national, le premier tour des élections régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus faible jamais enregistré, atteignant 33,28%. À Moutiers, 79,31% des électeurs avaient voté.

09:30 - Les européennes démarrent à Moutiers : quel sera le taux d'abstention ? Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des européennes à Moutiers ? Les jeunes manifestent couramment une désaffection pour les élections nationales, cette situation peut-elle changer pour les européennes ? Pour le second tour de la présidentielle, 67,94% des électeurs habilités dans la commune s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 66,99% au premier tour, c'est-à-dire 824 personnes. En comparaison, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 37,29% au premier tour. Au second tour, 37,61% des électeurs ont exercé leur droit de vote.