En direct

19:08 - Les supporters de la Nupes observés Une autre interrogation qui enveloppe ces européennes sera celle du vote de gauche après la rupture de la Nupes. Au cours du premier tour des élections des députés à Val-de-Reuil, le binôme Nupes avait en effet glané 52,97% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 15,06% à Val-de-Reuil, contre 11,57% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux dans la soirée...

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Val-de-Reuil avant les européennes ? Indicateur clé pour ce dimanche : Val-de-Reuil fait partie des rares villes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 25,95% lors du vote européen et Marine Le Pen 24,61% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Rassemblement à Val-de-Reuil ? C'est Jean-Luc Mélenchon qui était arrivé en première position à Val-de-Reuil lors du premier tour de la présidentielle, avec 40,39%, arrivant devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 24,61%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 44,87% contre 55,13%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 20,76% au premier tour, contre 52,97% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, c'est encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale qui va glaner le plus de voix, avec 72,71% sur la seule circonscription couvrant la commune.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en tête lors des dernières élections européennes Revenir cinq ans en arrière apparait encore une fois comme avisé au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? 25,95% des voix s'étaient tournées vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen, devant Raphaël Glucksmann à 15,06% et Nathalie Loiseau à 11,57%. Le mouvement nationaliste avait attiré ainsi 691 habitants de Val-de-Reuil passés par les urnes.

11:45 - Les enjeux locaux de Val-de-Reuil : tour d'horizon démographique Au cœur de la campagne électorale européenne, Val-de-Reuil est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 12 647 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 681 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 6 696 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 25,67 % de la population est âgée de 14 ans et moins, et 12,95 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. La présence de 1 519 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 16,31%, contribue à son multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 1976,22 €/mois, la ville dévoile un taux de chômage de 24,06%, révélant une situation économique fragile. À Val-de-Reuil, où la jeunesse équivaut à 48% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir commun et florissant.

10:30 - Retour sur la participation aux européennes à Val-de-Reuil Les européennes mobilisent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections européennes atteignait 49,9%, mieux qu'en 2014. Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette agglomération, il faut observer les résultats des précédents scrutins européens. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes élections européennes, sur les 2 780 personnes en âge de voter à Val-de-Reuil, 63,48% étaient restées chez elles, contre un taux d'abstention de 74,01% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Val-de-Reuil : les européennes débutent À Val-de-Reuil, le niveau d'abstention sera à n'en pas douter l'un des facteurs importants de ces européennes 2024. Il y a deux ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 38,38% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient déserté les urnes, contre une abstention de 41,87% au deuxième tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour. La situation géopolitique actuelle est susceptible d'inciter les électeurs de Val-de-Reuil à s'intéresser plus fortement du scrutin.