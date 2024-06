En direct

19:16 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va profiter du score de la Nupes au Vaudreuil ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, avait obtenu 6,2% au Vaudreuil, contre 25,22% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui est déjà morte malgré son coup d'éclat lors des dernières élections législatives, en 2022. La réserve de voix semble importante. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 au Vaudreuil, le binôme Nupes avait en effet obtenu 28,19% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quant à Valérie Hayer, impossible de définir sa réelle base au Vaudreuil, entre les 25,22% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 34,1% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 33,4% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes au Vaudreuil Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera un point d'observation clé pour ces élections à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Si dans toute la France, les intentions de vote prévoient une évolution moyenne du Rassemblement national à près de dix points aux européennes 2024 par rapport à son score des dernières européennes (ce qui porterait Bardella à 31% dans la commune), on remarque pourtant que celui-ci n'a en fait gagné que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La dynamique pourrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Avantage Hayer au Vaudreuil ? Le Vaudreuil avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 22,11%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, crédité de 34,1% des votes. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 36,22% contre 63,78%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 21,11% au premier tour, contre 33,40% pour le binôme LREM. Il en ira de même au second tour, qui verra encore le binôme LFI-PS-PC-EELV l'emporter.

12:45 - Nathalie Loiseau au sommet lors des européennes 2019 au Vaudreuil Le résultat de ce soir sera-t-il le même que le verdict de 2019 ? Nathalie Loiseau avait vaincu au Vaudreuil lors des élections du Parlement européen il y a cinq ans, avec 25,22%. La liste réleguait le RN de Jordan Bardella au second plan avec 21,64% des voix.

11:45 - Dynamique électorale au Vaudreuil : une analyse socio-démographique Comment la population du Vaudreuil peut-elle impacter le résultat des élections européennes ? Le taux de chômage à 9,18% pourrait avoir un effet sur les attentes des électeurs en matière de mesures européennes sur l'emploi. Avec 43,86% de population active et une densité de population de 260 habitants par km², ces données pourraient présager un engagement électoral plus important. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (85,81%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 1 484 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (13,3%) met en évidence des besoins d'accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,03%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation au Vaudreuil mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,84% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Analyse de la participation lors des élections européennes au Vaudreuil L'étude des rendez-vous électoraux antérieurs est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Cinq ans auparavant, lors des précédentes élections européennes, 46,43% des personnes en capacité de participer à une élection au Vaudreuil avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 57,06% il y a 10 ans. Les européennes mobilisent souvent moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12 heures et déjà 43% à 17h.

09:30 - C'est l'heure de voter au Vaudreuil : les européennes débutent Ce 9 juin, lors des européennes au Vaudreuil, qu'en sera-t-il de la participation ? La baisse du pouvoir d'achat est notamment susceptible de renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs du Vaudreuil. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 75,35% au niveau de la ville, contre une participation de 75,61% au premier tour, ce qui représentait 2 151 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 52,18% au premier tour et seulement 52,09% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes au Vaudreuil ?