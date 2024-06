En direct

19:09 - Que vont décider les supporters de la gauche à Valentigney ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, s'était arrogé 5,97% à Valentigney, contre 17,64% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'on le donne au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu malgré son coup d'éclat lors des législatives. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Valentigney, le binôme Nupes avait en effet obtenu 24,86% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Tout dépendra évidemment cette fois des points obtenus par la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Jusqu'où peut aller le Rassemblement national lors des européennes à Valentigney ? Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera regardé avec le prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. On note que Valentigney compte parmi les quelques villes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 29,43% lors du vote européen et Marine Le Pen 25,29% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prédisent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de dix points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants de Valentigney penchaient pour Le Pen en 2022 Marine Le Pen était arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 25,29% contre 30,53% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 45,63% contre 54,37%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 26,12% au premier tour, contre 29,63% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). A l'issue du second round, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui remportera le plus de votes, avec 55,13% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

12:45 - Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières élections européennes à Valentigney Les résultats de ce soir vont-ils concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? C'est la liste Rassemblement national présentée par Bardella qui avait dominé les européennes à l'époque à Valentigney, avec 29,43% des voix exprimées devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 17,64% et Yannick Jadot avec 10,55%.

11:45 - Élections européennes à Valentigney : un éclairage démographique Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Valentigney est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 10 765 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 399 entreprises attestent un certain dynamisme. Dans la ville, 20,1 % des résidents sont des enfants, et 9,25 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives européennes, notamment en matière d'éducation et de santé. La population étrangère de 1 439 personnes (13,21%) apporte une ouverture culturelle appréciable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 414 euros par an, la ville dévoile un taux de chômage de 20,08%, synonyme d'une situation économique instable. Pour conclure, Valentigney incarne les enjeux et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Taux de participation aux européennes à Valentigney : les tendances Avec une abstention qui continue de grimper lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux européennes représentait 49,88%. Comment ont voté les électeurs de cette commune lors des consultations démocratiques précédentes ? Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes européennes, 57,19% des personnes aptes à voter à Valentigney avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 62,63% pour les européennes de 2014.

09:30 - Les européennes à Valentigney sont lancées À Valentigney, la participation sera l'une des grandes inconnues de ces européennes 2024. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 6 653 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 30,5% avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 34,65% au deuxième tour. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 61,05% au premier tour et seulement 63,7% au second tour. Le conflit militaire entre Israël et la Palestine ainsi que ses retombées en matière économique et énergétique pourraient potentiellement renforcer l'engagement civique des électeurs de Valentigney (25700).