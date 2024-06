Résultat des européennes à Voujeaucourt : l'élection 2024 en direct

C'est probalement l'élection du chef de l'Etat qui nous en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. La commune de Voujeaucourt avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au terme de l'élection présidentielle 2022 puisque la cheffe du parti d'extrême droite prenait une avance notable avec 30,23% au premier tour. Nouveau coup de poing au 2e tour contre Emmanuel Macron avec 51,27%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, grappillant 29,08% des votes sur place, contre 36,41% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (52,01%).

11:45 - Voujeaucourt aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Voujeaucourt comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 3 130 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 166 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la commune, 16,1 % de la population est âgée de 14 ans et moins, et 28,34 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, dont 39,78% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 34,2% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 783,42 €, pèse sur une commune qui désire plus de prospérité. À Voujeaucourt, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs européens.