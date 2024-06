En direct

19:21 - Sur quel candidat vont se porter les voix de la Nupes à Valleroy ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, puisqu'on attend le parti pris des électeurs de la Nupes, qui n'existe plus dans le paysage politique. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Valleroy, le binôme Nupes avait en effet cumulé 35,89% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 6,95% à Valleroy, contre 11,75% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer à Valleroy : les 11,75% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 19,97% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 18,62% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Valleroy Le nombre d'électeurs glanés par le Rassemblement national sera scruté à la loupe pour cette élection des députés européens 2024, au niveau local, comme dans le reste de la France. Les instituts de sondage annoncent un RN à 30% des votes dans le pays ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de son score de 2019. Virtuellement, cette tendance doit le pousser à 42% à Valleroy, soit 10 points de plus également que son score de la dernière fois dans la ville. Mais une commune n'est pas la France et on remarque que le Rassemblement national n'a en fait grappillé ici que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi freiner les ardeurs frontistes.

15:02 - Les votants de Valleroy penchaient pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle La cité de Valleroy avait donné un net avantage à Marine Le Pen à l'issue de la présidentielle il y a deux ans. La leader du parti frontiste s'imposait avec 35,48% au premier round. Au deuxième tour, face à Macron, elle finissait aussi première avec 57,92%. Un mois plus tard, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, grappillant 29,13% des voix sur place, contre 35,89% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 54,96%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella au sommet lors des européennes Le résultat de ce dimanche soir va-t-il s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? A l'époque, à Valleroy, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, l'avait emporté, récoltant 32,73% des voix contre Manon Aubry à 15,23% et Yannick Jadot à 12,59%. Si on entre dans le détail, 273 électeurs l'avaient désignée dans la ville.

11:45 - Valleroy : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel portrait faire de Valleroy, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec une population de 2 335 habitants répartis dans 1 148 logements, cette commune présente une densité de 192 habitants par km². Ses 102 entreprises attestent une économie favorable. Dans la commune, 31 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 26,91 % de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 43,65% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 39,16% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 363,09 €, accable une ville qui aspire à plus de prospérité. Valleroy incarne la vivacité et les valeurs d'une Europe en constante évolution.

10:30 - Européennes à Valleroy : état des lieux La participation des Français aux élections européennes connaîtra-t-elle une augmentation, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? Au niveau national, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% le midi et déjà 43% à 17 heures. Au cours des scrutins européens antérieurs, les 2 366 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Lors des précédentes élections européennes, 47,77% des électeurs de Valleroy (Meurthe-et-Moselle) avaient participé au vote, contre un taux de participation de 36,9% il y a dix ans.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections européennes à Valleroy ? La participation sera immanquablement l'une des clés du scrutin européen 2024 à Valleroy. La flambée des prix qui plombe les finances des Français serait susceptible d'avoir des conséquences sur la stratégie de vote des habitants de Valleroy (54910). Il y a deux ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 24,41% dans la commune. Le taux d'abstention était de 26,81% au second tour. Pour mémoire, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.