En direct

19:26 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va tirer parti des électeurs de la Nupes à Valravillon ? Une autre question de ces élections européennes 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après la disparition de la Nupes. A l'occasion du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait glané 23,02% des bulletins dans la localité. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait glané 5,02% à Valravillon, contre 14,46% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Sur quel candidat vont se transférer les électeurs de droite à Valravillon ? La liste Bardella devrait se situer à 40% à Valravillon si la tendance décrite par les instituts de sondages sur la France entière se répercute localement. Le candidat est en effet crédité de 33% des votes dans le pays, soit 10 points de plus qu'en 2019. Une somme à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? L'extrapolation est simple, mais cela reste cohérent au regard de la progression du RN en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 6 points ici, en deux ans seulement, entre les dernières européennes et la présidentielle qui a suivi (premier tour).

15:02 - Les dernières tendances à Valravillon Regarder le scrutin le plus récent apparait comme une évidence au moment de l'élection du jour. Même si ceci ne garantit rien…Elections les plus proches, les législatives avaient abouti à un très bon résultat pour le Rassemblement national à Valravillon. Le parti frontiste avait terminé en tête dans la ville avec 32,16% au 1er round. Il gagnait ensuite avec 52,60% au deuxième, lui assurant d'être tout en haut à l'échelon municipal sur l'unique circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 35,25% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,56% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,33%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 57,54%, devant Emmanuel Macron à 42,46%.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Valravillon Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble également évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Si on se penche sur le détail, 196 votants de Valravillon avaient choisi la liste RN à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, avait glané 29,83% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 14,46% et Yannick Jadot à 13,7%.

11:45 - Valravillon : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Dans la commune de Valravillon, les habitants exercent-ils une influence sur les résultats des élections européennes ? Dans la commune, 20,72% des résidents sont des enfants, et 6,34% de plus de 75 ans. La pyramide démographique peut agir sur les orientations des directives européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (22,75%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 667 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (18,35%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,97%) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Valravillon mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,64% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

10:30 - Valravillon : la mobilisation des habitants aux européennes La proclamation des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas durant de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle de l'Hexagone, le record de la participation la plus basse constatée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Valravillon, 59,31% des électeurs avaient participé. Comment votent d'habitude les citoyens de cette ville ? En 2019, au moment des européennes, 54,31% des électeurs de Valravillon (Yonne) avaient pris part au vote. La participation était de 47,56% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Pourcentage de participation aux élections : focus sur Valravillon À Valravillon, l'abstention constituera incontestablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024. Au premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 80,24% dans la commune. Le taux de participation était de 77,37% au deuxième tour, ce qui représentait 1 022 personnes. Pour comparer, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 50,0% au premier tour. Au deuxième tour, 48,35% des électeurs se sont déplacés. La guerre aux portes de l'Europe serait de nature à impacter les choix que feront les citoyens de Valravillon.