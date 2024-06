Résultat des européennes à Fleury-la-Vallée : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Les votants de Fleury-la-Vallée penchaient pour Marine Le Pen en 2022 Marine Le Pen avait frappé vraiment très fort à Fleury-la-Vallée lors de l'élection présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 27,99% des voix au premier round. En finale de cette présidentielle, c'est aussi elle qui l'emportait avec 50,51%, devant Emmanuel Macron à 49,49%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, grappillant 25,13% des suffrages sur place, contre 26,92% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 51,64%.

12:45 - Quelle liste était arrivée en tête des élections européennes à Fleury-la-Vallée en 2019 ? Le résultat de ce dimanche soir va-t-il concorder avec l'équilibre de 2019 ? 28,82% des suffrages s'étaient dirigés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, face à Nathalie Loiseau à 16,26% et Yannick Jadot à 15,52%. Le mouvement eurosceptique était arrivé en tête avec 117 électeurs de Fleury-la-Vallée.

11:45 - Comment la composition démographique de Fleury-la-Vallée façonne les résultats électoraux ? Quel portrait faire de Fleury-la-Vallée, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec une population de 1 050 habitants répartis dans 548 logements, ce village présente une densité de 73 habitants/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 55 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 606 foyers fiscaux. Dans le village, 18,78 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 6,11 % sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités des mesures européennes en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 45,11% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, 45,51% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 485,42 €, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. À Fleury-la-Vallée, les enjeux locaux, tels que le travail, l'écologie et l'inflation, rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Abstention aux européennes à Fleury-la-Vallée : les chiffres clés Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, le premier tour des régionales 2021 a connu le taux de participation le plus faible jamais enregistré, atteignant 33,3%. À Fleury-la-Vallée, 69,89% des votants avaient participé. Au fil des élections passées, les 1 082 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Durant les européennes de 2019, parmi les 418 inscrits sur les listes électorales à Fleury-la-Vallée, 50,24% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 41,7% il y a 10 ans.

09:30 - L'abstention aux européennes à Fleury-la-Vallée Ce 9 juin, lors des européennes à Fleury-la-Vallée, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 53,4% au premier tour. Au deuxième tour, 56,09% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, pour le second tour de la présidentielle, parmi les 856 personnes en âge de voter dans la commune, 25,58% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 24,3% au premier tour. En proportion, à l'échelle du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, plus qu'en 2017.